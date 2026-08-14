Lo chef Carlo Cracco: carriera, successi e sfide economiche

Carlo Cracco, uno dei volti più noti della cucina italiana, continua a far parlare di sé sia per le sue imprese culinarie che per le sfide imprenditoriali. Lo chef, famoso per i suoi programmi televisivi come MasterChef Italia e Hell’s Kitchen Italia ha recentemente partecipato a un incontro pubblico a Bellaria, offrendo uno sguardo unico sulla sua carriera e sui valori che lo guidano.

Nel frattempo, i bilanci dei suoi ristoranti rivelano un quadro misto, con alcune attività in crescita e altre in difficoltà. Questo articolo esplora entrambi gli aspetti della vita di Cracco, dall’impatto culturale alla gestione economica delle sue imprese.

L’incontro a Bellaria: Cracco si racconta

Martedì 25 agosto, nella sede di RomagnaBanca a Bellaria, Carlo Cracco sarà ospite del podcast Umanamente parlando… un’iniziativa promossa da RomagnaBanca che porta il dialogo fuori dagli studi per incontrare il pubblico. L’incontro, condotto da Simona Atzori, pittrice e ballerina classica, si concentrerà sul percorso professionale e personale dello chef, esplorando le esperienze, le sfide e i valori che hanno segnato la sua carriera.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per conoscere un lato più personale di Cracco, abituato ai riflettori. Il format di Umanamente parlando… mette al centro le persone, le loro storie e ciò che si nasconde dietro ai successi professionali. La partecipazione è gratuita e aperta ai soci su prenotazione fino a esaurimento posti.

I bilanci dei ristoranti: luci e ombre

Mentre Cracco si prepara a raccontare la sua storia a Bellaria, i bilanci delle sue attività ristorative rivelano un quadro complesso. La holding Cracco Investimenti ha chiuso il bilancio 2026 con un utile netto di oltre 581mila euro, in forte crescita rispetto ai 77mila euro del 2026. Anche i ricavi della capogruppo sono aumentati, passando da 986mila euro a 1,4 milioni di euro.

Tuttavia, non tutte le attività hanno registrato lo stesso successo. La controllata Cracco Express creata per la vendita online di piatti pronti e prodotti agroalimentari, ha chiuso definitivamente le sue attività. Il bilancio finale di liquidazione della società è stato redatto poche settimane prima della chiusura del bilancio della holding.

Il calo del ristorante in Galleria Vittorio Emanuele

La controllata Felix che gestisce il ristorante all’interno della Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ha visto scendere il proprio fatturato da 7,3 milioni di euro nel 2026 a 6,3 milioni nel 2026. Questo calo ha ridotto l’utile da 961mila euro ad appena 114mila euro, nonostante il costante aumento dei flussi turistici ad alta capacità di spesa in città.

Il recupero del ristorante in via Hugo

A bilanciare la contrazione del locale in Galleria è stata la crescita della controllata Hugo 4 proprietaria del ristorante nell’omonima via del centro milanese. Nel 2026 i ricavi della società sono saliti a 4,2 milioni di euro dai 3,6 milioni dell’anno precedente, permettendo di chiudere l’esercizio con un utile di 63mila euro. Questo risultato ha azzerato la maxi perdita di oltre 1,2 milioni di euro registrata nel 2026.

Carlo Cracco continua a essere una figura centrale nel panorama culinario italiano, affrontando con determinazione sia le sfide televisive che quelle imprenditoriali. Il suo impegno e la sua capacità di adattamento sono un esempio per molti nel settore.