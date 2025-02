Origini e tradizione dei làciàditt

I làciàditt sono dolcetti tipici della Lombardia, in particolare di Milano, che vengono preparati e consumati durante il Carnevale. Questi golosi dolci di mele fritte hanno radici profonde nella tradizione popolare e contadina della regione, dove la preparazione di cibi ricchi e sostanziosi era una necessità per affrontare il periodo di digiuno quaresimale che precede la Pasqua. La loro storia è legata a momenti di festa e convivialità, rendendoli un simbolo del Carnevale ambrosiano.

La ricetta dei làciàditt

La preparazione dei làciàditt è semplice e veloce, rendendoli accessibili anche a chi non ha molta esperienza in cucina. Gli ingredienti principali sono mele, farina, latte, uova e zucchero. Le mele vengono tagliate a rondelle o a pezzi e immerse in una pastella densa, prima di essere fritte in abbondante olio di semi. Una volta dorati e croccanti, i dolcetti vengono cosparsi di zucchero a velo, creando un contrasto perfetto tra il dolce e il fritto. Questa ricetta è comune anche in altre regioni italiane, come il Trentino Alto Adige, dove si preparano le Apfelkiachl, frittelle di mele simili.

Il significato del termine làciàditt

Il nome “làciàditt” deriva dal dialetto lombardo e significa “leccadito”, un chiaro riferimento all’usanza di leccarsi le dita dopo aver gustato questi deliziosi dolcetti. Questo termine racchiude l’essenza stessa del prodotto: un dolce così buono da non poter resistere alla tentazione di assaporarlo fino all’ultimo morso. I làciàditt non sono solo un alimento, ma un’esperienza che evoca ricordi di convivialità e festa, tipici del Carnevale.

I làciàditt nel contesto del Carnevale

Durante il Carnevale, i làciàditt sono un must nelle pasticcerie e nei mercati di Milano e della Lombardia. La loro presenza è un segno tangibile della tradizione che continua a vivere, soprattutto nei piccoli laboratori artigianali e nelle cucine casalinghe. Ogni anno, i milanesi e i turisti possono gustarli in occasione del Carnevale ambrosiano, che quest’anno si celebra l’. La preparazione di questi dolcetti è un momento di condivisione e festa, che unisce famiglie e amici attorno a una tradizione culinaria che affonda le radici nel passato.