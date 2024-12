Le origini dei cannelloni al forno

I cannelloni al forno rappresentano uno dei piatti di pasta ripiena più amati della tradizione culinaria italiana. Sebbene la loro origine sia contesa tra diverse regioni, è in Campania che la storia di questo piatto si fa particolarmente interessante. Si narra che la ricetta sia stata creata circa un secolo fa dallo chef Salvatore Coletta, noto per il suo ristorante a Amalfi. Tuttavia, c’è chi attribuisce la paternità dei cannelloni ad Antonino Ercolano, fondatore del ristorante ‘O Parrucchiano a Sorrento. Questo locale, oggi parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia, ha una storia affascinante che risale al 1868, quando Ercolano, un seminarista, decise di trasformare una piccola trattoria in un ristorante famoso per i suoi piatti tipici.

Ingredienti e preparazione del ragù

La preparazione dei cannelloni al forno inizia con un ragù ricco e saporito. Gli ingredienti principali includono carne di manzo, pomodoro San Marzano e aromi freschi come basilico e pepe. Per preparare il ragù, si inizia scaldando l’olio in una casseruola e facendo appassire sedano, carota e cipolla tritati. Successivamente, si aggiunge la carne, che deve rosolare bene prima di sfumare con vino rosso. Dopo aver unito il passato di pomodoro e il concentrato, il tutto deve cuocere lentamente per circa un’ora e mezza, fino a ottenere un sugo denso e saporito.

La besciamella e il ripieno

Un altro elemento fondamentale per la preparazione dei cannelloni è la besciamella, che conferisce cremosità al piatto. Per prepararla, si fa fondere il burro e si aggiunge la farina, mescolando con una frusta. Dopo aver versato il latte freddo, si continua a mescolare fino a ebollizione, quindi si lascia cuocere per venti minuti. Per il ripieno, si utilizza carne rosolata, ricotta di bufala, mozzarella e Parmigiano grattugiato, il tutto mescolato con uova e besciamella. I cannelloni, sbollentati in acqua salata, vengono poi farciti con questo composto e disposti in una pirofila.

La cottura finale e la tradizione

Una volta farciti, i cannelloni vengono ricoperti con il ragù e una generosa spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato. La cottura avviene in forno preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando la superficie non risulta dorata e croccante. Questo piatto, simbolo della cucina italiana, è spesso servito durante le festività e le occasioni speciali, portando con sé un pezzo di storia e tradizione. Ogni boccone racconta la passione e l’amore per la cucina, rendendo i cannelloni al forno un vero e proprio comfort food.