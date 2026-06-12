Il borgo di Poppi in onda su Camper: visite, storia e un gatto star

Il borgo di Poppi sarà raccontato in una puntata di Camper: Lorenzo Branchetti guiderà il servizio insieme ad Alessia Busi, si vedranno il castello, le emergenze del centro storico e persino Saverio, il gatto diventato una star del web

Poppiinserito tra i Borghi più belli d’Italia, si prepara a mostrarsi in televisione attraverso un servizio dedicato nel programma Camper. La puntata mette in luce gli aspetti storici, culturali ed enogastronomici del centro casentinese e offre una panoramica dei luoghi e delle persone che animano il borgo.

A fare da tramite tra il pubblico e le bellezze locali sarà Lorenzo Branchettifigura televisiva riconoscibile al grande pubblico, affiancato da Alessia Busiresponsabile della biblioteca del paese.

La visita di Lorenzo Branchetti: castello, centro storico e personaggi locali

Nella scena raccontata durante il servizio, Branchetti percorre i vicoli del centro storico e sale fino al castello di Poppimonumento simbolo del territorio. La presenza di una guida locale come Alessia Busi permette di mettere a fuoco sia i valori culturali della biblioteca comunale sia le particolarità architettoniche delle emergenze del borgo. Il racconto televisivo non si limita a immagini panoramiche: valorizza le storie di chi vive il paese quotidianamente, con spaccati di vita che mostrano l’interazione tra patrimonio e comunità.

Un gatto che diventa icona del borgo

Tra i volti che compaiono nel servizio c’è anche Saverioil gatto di Poppi che ha conquistato un pubblico online diventando una piccola celebrità. La sua presenza nella puntata offre un tocco familiare e informale al racconto televisivo, trasformando un elemento di quotidianità in un punto di interesse per gli spettatori. L’inclusione di un animale legato alla vita del borgo aiuta inoltre a sottolineare il rapporto tra comunità e identità locale.

Il format Camper e la rubrica enogastronomica dedicata ai borghi

Camper è un format televisivo pensato per chi ama viaggiare e scoprire l’Italia attraverso tappe itineranti. La trasmissione esplora tradizioni locali, paesaggi e sapori, inserendo nei servizi approfondimenti sulle attività produttive e sulle ricette tipiche. All’interno del programma è presente una rubrica specifica, Camper – Osteria Italiacondotta dal cuoco e personaggio televisivo Peppone Calabreseche celebra la cucina tradizionale e mette in competizione ricette e prodotti delle diverse comunità visitate.

Nel caso di Poppi la componente enogastronomica si intreccia alle altre storie raccontate: i piatti tradizionali del Casentino, le piccole osterie e l’arte di utilizzare materie prime locali vengono messe in evidenza per far comprendere come cibo e territorio siano elementi complementari nella narrazione del borgo. La rubrica culinaria non è soltanto dimostrazione di ricette, ma un modo per offrire una chiave di lettura economica e culturale del luogo.

Un volto noto della televisione per bambini diventa inviato

Lorenzo Branchetti è riconosciuto dal pubblico per il suo passato nella televisione per l’infanzia, dove ha interpretato un personaggio molto amato. Oggi il suo ruolo è quello di inviato: porta la sua abilità comunicativa a servizio della scoperta dei luoghi, rendendo l’approccio alla storia e alle tradizioni accessibile a un pubblico ampio. La scelta di un volto familiare ai telespettatori più giovani contribuisce a costruire un ponte generazionale tra chi ricorda i programmi passati e chi oggi segue le trasmissioni di viaggio.

La presenza di una personalità nota affiancata a una figura locale come Alessia Busi crea un contrasto produttivo: professionalità mediatica e conoscenza territoriale si combinano per restituire un ritratto sfaccettato di Poppi. Il linguaggio usato nel servizio mira a essere al tempo stesso informativo e coinvolgente, valorizzando gli elementi distintivi del borgo.

Nel complesso, la puntata dedicata a Poppi nel format Camper promette di offrire non solo immagini suggestive del castello e del centro storico, ma anche storie di comunità, tradizioni culinarie e piccoli protagonisti locali come Saverio il gatto. L’insieme delle testimonianze e delle riprese vuole sollecitare l’interesse verso il patrimonio culturale del borgo, mostrando come un luogo possa raccontare se stesso attraverso persone, sapori e monumenti.