Ricetta tradizionale dei tubetti alla maiorese: un viaggio di sapore

I tubetti alla maiorese sono un piatto che racchiude l’essenza della cucina campana nati nella splendida cittadina di Maiori incastonata nella costiera amalfitana. Questo piatto al forno, diventato famoso anche a Napoli è un tripudio di sapori mediterranei, grazie all’uso di ingredienti semplici ma pregiati come la mozzarella di bufala campana il basilico fresco e i pomodori.

La ricetta, resa celebre dal ristorante Mimì alla Ferrovia è un omaggio alla tradizione culinaria del Sud Italia, dove il verde del basilico, il bianco della mozzarella e il rosso dei pomodori creano un equilibrio perfetto di colori e sapori.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i tubetti alla maiorese, servono 320 g di tubetti250 g di mozzarella di bufala campana400 g di pomodori ciliegini freschi100 g di scamorza affumicata150 g di olive nere1 spicchio d’aglio1 ciuffo di basilico fresco4 cucchiai di olio extravergine d’olivaprezzemolo fresco e un pizzico di pepe nero.

La preparazione inizia con la pulizia dei pomodori ciliegini, che vanno sciacquati, tagliati a metà e privati dei semini interni. Le olive nere vanno denocciolate. In una padella, scaldate l’olio extravergine d’oliva e fate rosolare l’aglio tritato finemente. Aggiungete i pomodorini, le olive nere, sale e pepe, e lasciate restringere il sughetto per qualche minuto.

Nel frattempo, lessate la pasta in abbondante acqua salata bollente. Tagliate la mozzarella di bufala a fettine sottili e la scamorza affumicata a cubetti, e fate scolare bene entrambi i formaggi in un colino per evitare che rilascino troppo siero in forno.

Scolate la pasta al dente e trasferitela nella padella con il condimento di pomodorini e olive. Saltate il tutto a fuoco vivo per un minuto. Ora, oliate leggermente l’interno degli stampini monoporzione o di una teglia classica. Mettete un primo strato di tubetti conditi, aggiungete generosamente la mozzarella e la provola a cubetti, e ricoprite con altri tubetti. Completate la superficie con una foglia di basilico fresco e un filo d’olio.

Infornate in forno statico già caldo a 180°C per circa 15 minuti. Una volta pronti, sfornate e lasciate intiepidire leggermente prima di sformarli e servirli.

Consigli per un risultato perfetto

Per gestire al meglio la mozzarella di bufala in forno, è importante tagliarla a listarelle o cubetti il giorno prima e lasciarla riposare in frigorifero all’interno di un colino. In questo modo perderà tutto il liquido in eccesso pur mantenendo intatto il suo sapore grasso e meraviglioso, perfetto per filare in forno senza allagare la teglia.

I tubetti alla maiorese possono essere preparati in anticipo e scaldati al momento. Potete assemblare interamente gli stampini o la teglia unica con la pasta condita e i formaggi anche la mattina per la sera, conservando il tutto coperto da pellicola in frigorifero. Quando i vostri ospiti si siederanno a tavola, vi basterà infornare a 180°C per circa 15-20 minuti (calcolate 5 minuti in più se la pasta parte fredda di frigo). Ricordatevi sempre di lasciar riposare il timballo fuori dal forno per 5 minuti prima di sformarlo o tagliarlo: in questo modo i formaggi si assesteranno e le fette rimarranno perfette e scenografiche.

Varianti e abbinamenti

Per arricchire ulteriormente il piatto, potete aggiungere del prezzemolo fresco o del peperoncino per un tocco di piccantezza. Un altro abbinamento interessante è quello con un vino rosso toscano, come il Chianti Classico o il Brunello di Montalcino che si sposano bene con i sapori intensi della zuppa.

Preparare questa ricetta è come dare vita ad una tradizione culinaria che ci lega al passato, ci ricorda le radici della nostra terra e ci permette di assaporare un pezzo di storia in ogni cucchiaio.