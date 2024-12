Il fascino del cocktail glitterato

Negli ultimi anni, i cocktail decorati con glitter commestibili hanno conquistato il cuore degli appassionati di mixology e non solo. Questo trend, che ha preso piede soprattutto durante le festività, porta un tocco di magia e originalità a ogni brindisi. Perfetto per le celebrazioni natalizie, il cocktail glitterato non è solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi. La sua presentazione scintillante lo rende un protagonista indiscusso delle tavole festive.

Ingredienti per un cocktail indimenticabile

Per preparare un cocktail glitterato che stupisca i tuoi ospiti, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Ecco la ricetta proposta da Angelo Severini, bar manager del prestigioso Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Hotel:

5 cl di Champagne Moët & Chandon Imperial

22 cl di Cherry Heering

1 ciliegia al Maraschino

3 gocce di Angostura

1 cubo di zucchero grezzo

Oro in polvere (glitter commestibili)

Twist di arancia

Il bicchiere ideale per servire questo cocktail è un flûte, che esalta la sua eleganza e permette di ammirare i riflessi dei glitter.

Preparazione e presentazione

La preparazione di questo cocktail è semplice ma richiede attenzione ai dettagli. Inizia ad adagiare la polvere d’oro sul fondo del flûte. Successivamente, aggiungi il cubo di zucchero, che svolgerà un ruolo cruciale nella creazione della reazione chimica necessaria per attivare i glitter. Procedi versando le gocce di Angostura, il Cherry Heering e la ciliegia al Maraschino. Infine, riempi il bicchiere con lo Champagne, creando così un mix di sapori e colori che incanterà i tuoi ospiti.

Per un tocco finale, puoi decorare il cocktail con un twist di arancia, che non solo aggiunge un aroma fresco, ma rende anche la presentazione ancora più accattivante. Servi subito e osserva come i glitter danzano nel bicchiere, rendendo ogni sorso un’esperienza unica.