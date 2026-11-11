Firenze rafforza le regole anti‑mangifico per salvare i negozi di vicinato

Il 11 novembre 2026 il Consiglio comunale di Firenze ha votato a favore di un nuovo provvedimento che estende il già sperimentato divieto alle nuove aperture di attività di somministrazione al di fuori del centro storico. La decisione riguarda cinque punti strategici della città – piazza Dalmazia, piazza Batoni, piazza dell’Isolotto, via Pacinotti e il tratto di via Corridoni compreso tra piazza Dalmazia e via Carlo Bini – e rappresenta un passo in avanti nella difesa dei negozi di quartiere.

Il Consiglio approva il nuovo provvedimento

Con 20 voti a favore, sei contrari e quattro astenuti, il Consiglio ha confermato la volontà di contrastare la crescita incontrollata dei mangifici. La delibera, resa immediatamente esecutiva, si inserisce nell’ambito della legge 214/2023, che ha modificato le regole delle liberalizzazioni del 2011, consentendo ai Comuni di porre limiti anche fuori dalle zone UNESCO. Firenze, che nel 2024 era stata la prima città italiana a sperimentare queste misure, ora allarga il perimetro di tutela.

Dettagli delle aree interessate

Le zone individuate comprendono la zona meridionale del quartiere 4 (piazza Batoni e Isolotto), il quartiere 2 (via Pacinotti) e una striscia del quartiere 5 (via Corridoni). In aggiunta, il divieto è stato prorogato fino al novembre 2029 per le vie Gioberti, Pisana e Senese, dove già era in vigore un blocco “anti-mangifico”. L’obiettivo è impedire che l’apertura di nuovi bar, pizzerie, pub o minimarket comprometta la vitalità delle attività commerciali tradizionali.

Reazioni di Ristoratori Toscana e ruolo dell’assessore Vicini

L’Associazione Ristoratori Toscana, guidata dal presidente Raffaele Madeo, ha accolto con entusiasmo la decisione comunale. “Non vogliamo che Firenze diventi una metropoli americana priva di botteghe storiche”, ha dichiarato Madeo, sottolineando come le liberalizzazioni degli ultimi anni abbiano favorito le grandi catene a scapito dei negozi di prossimità. L’assessore allo sviluppo economico, Jacopo Vicini, è stato espresso come principale artefice politico del provvedimento, grazie al suo impegno nel conciliare le esigenze dei quartieri con gli obiettivi di crescita economica.

Cabina di regia con l’Università di Firenze

Per garantire che la misura abbia un impatto reale, è stata istituita una cabina di regia formata da rappresentanti di Ristoratori Toscana, l’Università di Firenze e l’amministrazione comunale. Il gruppo avrà a disposizione dodici mesi per analizzare i dati di traffico commerciale, identificare eventuali spillover in strade limitrofe e produrre un rapporto che verrà poi valutato dalla giunta. Alcuni esponenti del Consiglio, tra cui il consigliere Nicola Armentano, hanno sollevato la questione di possibili aperture appena fuori dal perimetro, chiedendo di monitorare anche quelle zone.

Prospettive future e possibili estensioni

Il documento prevede la possibilità di ampliare il divieto a un’altra decina di vie, in base ai risultati dell’analisi condotta dalla cabina di regia. L’associazione ha inoltre richiesto il coinvolgimento dei 47 Centri Commerciali Naturali di Firenze, ritenuti fondamentali per identificare le aree più vulnerabili e proporre interventi mirati. Madeo ha ribadito che il provvedimento costituisce “un primo argine” contro la scomparsa dei negozi di vicinato e che è necessario dare continuità al percorso, estendendo le limitazioni dove necessario e verificandone gli effetti nel tempo.

La misura rappresenta un strumento concreto per proteggere il commercio di prossimità e garantire che lo sviluppo di Firenze rimanga equilibrato, sostenibile e rispettoso dell’identità dei suoi quartieri.