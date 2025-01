Il crescente interesse per i cocktail analcolici

Negli ultimi anni, il mondo della mixology ha visto un notevole cambiamento, con un aumento della domanda di cocktail analcolici. Questo fenomeno è particolarmente evidente durante eventi come il Dry January, quando molti decidono di astenersi dall’alcol. I cocktail analcolici non sono più considerati una semplice alternativa per chi non beve, ma stanno guadagnando un posto di rilievo nei menu dei bar e ristoranti, grazie alla loro capacità di offrire sapori complessi e soddisfacenti.

Il Negroni analcolico: una reinterpretazione del classico

Tra i cocktail analcolici più apprezzati c’è il Negroni analcolico, una versione senza alcol del celebre cocktail italiano. Massimo D’Addezio, esperto bartender, ha dedicato anni alla ricerca di ricette che possano mantenere intatti i sapori dell’originale. Presso il suo locale, il Chorus, il Negroni analcolico è un must, ma lui si rifiuta di chiamarlo Nogroni, preferendo il termine tradizionale. La sua ricetta prevede ingredienti di alta qualità, come il Bitter Analcolico Monin e il Martini Vibrante, che insieme creano un’esperienza gustativa sorprendentemente simile all’originale.

Ingredienti e preparazione del Negroni analcolico

La preparazione del Negroni analcolico è semplice e veloce. Ecco gli ingredienti necessari:

1/3 Bitter Analcolico Monin

1/3 Martini Vibrante

1/3 Tanqueray 0.0

Fettina di arancia

Twist di buccia di limone

Per prepararlo, basta mescolare gli ingredienti direttamente in un tumbler basso con ghiaccio. Questo metodo, noto come build, consente di mantenere la freschezza e la qualità degli ingredienti. Il risultato è un cocktail che non solo è privo di alcol, ma offre anche una complessità di sapori che soddisfa anche i palati più esigenti.

Il futuro dei cocktail analcolici

Con l’aumento della consapevolezza riguardo alla salute e al benessere, i cocktail analcolici stanno diventando una scelta sempre più popolare. Non si tratta solo di evitare l’alcol, ma di esplorare nuove combinazioni di sapori e ingredienti. Massimo D’Addezio sottolinea che molte persone stanno iniziando a riconoscere il valore di un drink senza alcol, sia in occasioni sociali che in momenti di relax. La mixology analcolica rappresenta quindi non solo una tendenza, ma una vera e propria evoluzione nel modo in cui viviamo l’esperienza del bere.