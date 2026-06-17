Incidente mortale in Grecia: la vita di Sara Ceccantini spezzata a pochi giorni dal matrimonio

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di San Giovanni Valdarno e Arezzo. Sara Ceccantini, una giovane donna di 39 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per festeggiare il suo addio al nubilato con le amiche.

La notizia ha scosso profondamente familiari, amici e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile.

Sara avrebbe dovuto sposarsi il prossimo sabato con Luca Bugialli, un commerciante della zona. La coppia viveva insieme a San Giovanni Valdarno e aveva una figlia di 3 anni. La giovane lavorava da 13 anni presso lo stabilimento Prada di Valvigna, dove era molto apprezzata dai colleghi.

Le circostanze dell’incidente

L’incidente è avvenuto tra domenica e lunedì, coinvolgendo due auto. Le autorità locali stanno indagando per omicidio stradale. Secondo le prime informazioni, anche un’amica di Sara, presente sull’isola per festeggiare con lei, è rimasta gravemente ferita. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

La notizia della tragedia ha raggiunto l’Italia nelle prime ore del mattino, gettando nello sconforto l’intera comunità. Lo stabilimento Prada di Valvigna è stato chiuso per lutto, su decisione del patron Patrizio Bertelli. La sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’intera amministrazione comunale.

Il dolore della comunità

Il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, ha definito la scomparsa di Sara una notizia che lascia senza parole. “Una giovane vita spezzata troppo presto, proprio mentre si preparava a vivere uno dei momenti più belli della sua vita”, ha dichiarato. Il dolore è palpabile in tutta la comunità, che si stringe attorno alla famiglia di Sara, alla sua bambina e al fidanzato Luca.

Sara Ceccantini era una professionista stimata e apprezzata, non solo nel suo luogo di lavoro ma anche nella comunità locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, soprattutto in vista del matrimonio che avrebbe dovuto celebrare con Luca. La comunità di San Giovanni Valdarno e Arezzo è unita nel cordoglio, condividendo un dolore che ha profondamente segnato il territorio.

Le indagini in corso

Le autorità greche stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire l’accaduto. Le prime testimonianze e le prove raccolte saranno fondamentali per comprendere le dinamiche dell’incidente. La comunità spera che la verità emerga il prima possibile, per poter dare un po’ di pace alla famiglia di Sara.

Nel frattempo, i funerali di Sara Ceccantini saranno celebrati nella sua città natale, dove amici e familiari potranno darle l’ultimo saluto. La comunità si prepara a un momento di grande dolore, ma anche di unione e sostegno reciproco.