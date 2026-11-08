Natalia Cattelani riporta a Sassuolo il suo nuovo libro, con presentazione gratuita e autografo in sala Biasin.

Il ristoro di Sassuolo si prepara a un nuovo appuntamento culinario: la nota food blogger e conduttrice televisiva Natalia Cattelani farà ritorno nella sua città d’origine per lanciare il volume appena uscito Le ricette di casa mia. L’evento è previsto per venerdì 13 novembre alle ore 18:00, nella storica sala Biasin, e sarà aperto a tutti senza alcun costo d’ingresso. Dopo la breve presentazione del libro, il pubblico avrà la possibilità di scambiare due parole con l’autrice e di ricevere una copia autografata.

Natalia Cattelani torna a Sassuolo per la presentazione del suo libro

Il ritorno di Natalia Cattelani nella sua terra natia è stato organizzato dalla redazione di, che ha voluto creare un momento di aggregazione per gli amanti della cucina casalinga e per i fan della conduttrice. La presentazione si svolgerà in un ambiente accogliente, con una scenografia che richiama i sapori della tradizione emiliana. Il pubblico potrà ascoltare direttamente dall’autrice il percorso creativo che l’ha portata a raccogliere le ricette della sua infanzia, reinterpretandole per un pubblico contemporaneo.

Programma della serata

Alle 18:00 avrà inizio la serata con una breve introduzione del moderatore, seguita da una presentazione di circa venti minuti in cui Natalia Cattelani parlerà delle ispirazioni dietro Le ricette di casa mia. Successivamente, saranno serviti piccoli assaggi ispirati ad alcune pagine del libro, permettendo ai partecipanti di gustare in anteprima i piatti descritti. La parte conclusiva includerà una sessione di domande e risposte e, infine, il tanto atteso firmacopie, durante il quale ogni ospite potrà portare a casa una copia autografata.

Il libro “Le ricette di casa mia”: tradizione e creatività

Pubblicato di recente, Le ricette di casa mia raccoglie i piatti che hanno caratterizzato la crescita di Cattelani a Sassuolo, mescolando ricette tramandate da generazioni con tocchi di modernità. Il volume è strutturato in capitoli tematici – antipasti, primi, secondi, dolci – e include aneddoti personali, consigli pratici e suggerimenti per personalizzare le preparazioni. L’autrice ha voluto dare voce a quei sapori che, spesso, rimangono nascosti nei ricordi di famiglia, trasformandoli in un tesoro culinario accessibile a tutti.

Opportunità di firmacopie e incontri con l’autrice

Il firmacopie rappresenta il momento clou per i lettori: oltre a ricevere una copia firmata, i partecipanti potranno scattare foto con Natalia Cattelani e condividere le proprie impressioni sui social. L’evento, infatti, è stato promosso come un’occasione di interazione diretta tra la creatrice del libro e il pubblico, favorendo un senso di comunità attorno alla passione per la cucina di casa. Per chi non riesce a partecipare di persona, l’organizzazione ha invitato a seguire gli highlights sui canali social della conduttrice.