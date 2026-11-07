Chef Sonia Maccagnola propone gnocchi croccanti, tagliatelle e ciambelline per il weekend del 7‑8 novembre, più un corso su frutta secca e semi oleaginosi.

Ogni sabato la redazione, insieme allo chef Sonia Maccagnola, sceglie quattro piatti che ritiene indispensabili per il fine settimana. L’obiettivo è offrire agli appassionati di cucina una selezione varia, facile da realizzare e capace di sorprendere il palato. Per il weekend del 7-8 novembre sono state scelte due proposte di primo, un secondo leggero e un dolcetto perfetto per la pausa caffè.

Il filo conduttore di queste ricette è la ricerca di contrasti: la croccantezza degli gnocchi si sposa con la morbidezza della panna, le tagliatelle fresche con un sugo avvolgente, mentre le ciambelline uniscono dolcezza e una nota di agrumato. Inoltre, la redazione presenta una novità formativa: un corso dedicato alla cucina con frutta secca e semi oleaginosi, disponibile in modalità video live o on-demand.

Sabato 7 novembre: gnocchi croccanti e tagliatelle al gusto di primavera

La prima proposta è un gnocchi croccanti al profumo di rosmarino. La chiave del risultato è la cottura in padella a fuoco medio, che crea una delicata crosta dorata mantenendo un interno soffice. Sonia suggerisce di utilizzare patate novelle, farina di tipo 00 e una spolverata di parmigiano grattugiato per accentuare la croccantezza.

Ingredienti e segreti per una crosta perfetta

Per ottenere la giusta consistenza è importante raffreddare l’impasto in frigorifero per almeno 30 minuti prima di formare i gnocchi. Una leggera umidità sulla superficie, ottenuta bagnando le mani con acqua fredda, facilita la formazione di una pellicola che, una volta rosolata, diventa crispata. Il risultato finale è una combinazione di consistenze che rende il piatto adatto a una cena informale ma curata.

Il secondo piatto del sabato è una tagliatelle fresche condite con una salsa leggera a base di pomodorini, basilico e olive nere. L’impasto, preparato con uova biologiche e farina di semola, viene steso a mano per garantire una texture più rustica rispetto alle versioni industriali. La salsa, cotta per pochi minuti, conserva tutta la freschezza degli ingredienti, creando un equilibrio di sapori ideale per chi desidera un pasto veloce ma gustoso.

Domenica 8 novembre: ciambelline soffici e il nuovo corso su frutta secca

Per chiudere il weekend in dolcezza, Sonia propone delle ciambelline al limone, arricchite con una glassa al miele di castagno. L’impasto soffice nasce dalla combinazione di burro a temperatura ambiente, zucchero, uova e farina setacciata, mentre il limone grattugiato conferisce un aroma vivace. La glassa, preparata con miele di castagno e un pizzico di cannella, aggiunge una leggera nota di spezie.

Programma del corso su frutta secca e semi oleaginosi

Il nuovo corso proposto dalla redazione si concentra su 10 ricette che sfruttano frutta secca e semi oleaginosi per arricchire piatti sia dolci che salati. Tra i moduli troverete: “Pesto di noci”, “Insalata di quinoa con semi di lino” e “Torta di mandorle senza glutine”. Il corso è disponibile in streaming live, ma è anche registrato per chi preferisce seguirlo quando vuole.

Partecipare al video corso è semplice: basta iscriversi tramite il sito dedicato, scegliere la data di inizio preferita e accedere alla piattaforma. Durante le lezioni, lo chef Maccagnola dimostra passo passo le tecniche, offrendo consigli pratici per gestire al meglio la cottura e la conservazione di frutta secca e semi oleaginosi. È un’opportunità ideale per chi vuole ampliare il proprio repertorio culinario con ingredienti nutrienti e saporiti.