Un’azienda agricola a conduzione familiare

La Braceria F.lli Mei, situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, rappresenta un esempio di come la passione per la cucina possa trasformarsi in un’esperienza gastronomica unica. Ogni piatto è il risultato di un’attenta selezione delle materie prime, tutte provenienti dall’allevamento di famiglia. La carne di razza marchigiana, considerata il fiore all’occhiello dell’azienda, viene trattata con il massimo rispetto e valorizzata attraverso cotture sulla brace a vista, che conferiscono ai piatti un sapore inconfondibile.

Tradizione e innovazione in ogni piatto

La carta dei piatti della braceria sorprende per la sua varietà e creatività. Oltre ai classici della cucina marchigiana, i clienti possono gustare proposte innovative come il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, oppure la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare. Un altro piatto da non perdere è il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli, che unisce sapori tradizionali a un tocco di modernità. Ogni piatto è presentato con un impiattamento ricercato, che riflette l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Un menu domenicale dedicato alla tradizione

Ogni domenica, la braceria torna alle origini con un menu d’asporto dedicato, che permette di gustare i piatti tipici della tradizione marchigiana comodamente a casa. Questa iniziativa è particolarmente apprezzata dai clienti, che possono così riscoprire i sapori autentici della cucina locale. Inoltre, i dolci offerti dalla braceria sono una vera chicca, sia per il gusto che per la loro presentazione, rendendo ogni pasto un’esperienza memorabile.

Un’esperienza gastronomica a prezzi accessibili

Il costo medio di un pasto alla Braceria F.lli Mei si aggira tra i 40 e i 50 euro, un prezzo ragionevole considerando la qualità delle materie prime e l’attenzione ai dettagli. La braceria non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio viaggio gastronomico che celebra la cucina marchigiana in tutte le sue sfaccettature.