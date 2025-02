Passione per la carne marchigiana

La Braceria F.lli Mei si distingue per la sua dedizione alla qualità della materia prima. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, questa braceria è un vero e proprio tempio della carne, dove ogni piatto è il risultato di una passione autentica per l’allevamento di famiglia. La carne di razza marchigiana, considerata il fiore all’occhiello dell’azienda, viene preparata con tecniche di cottura sulla brace a vista, che esaltano il sapore e la tenerezza del prodotto.

Un menu che sorprende

La carta della braceria è un viaggio attraverso sapori tradizionali e innovativi. Tra le proposte più sorprendenti troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un piatto che combina ingredienti in modo audace e creativo. Non mancano le specialità come la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare e il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli, che dimostrano come la tradizione culinaria marchigiana possa essere reinterpretata con eleganza e originalità.

Un ritorno alla tradizione la domenica

Ogni domenica, la braceria propone un menu d’asporto dedicato che riporta alla mente i sapori di una volta. Questa iniziativa è perfetta per chi desidera gustare piatti tradizionali comodamente a casa. I dolci, veri protagonisti del menu, sono una chicca sia per il gusto che per la presentazione, rendendo ogni pasto un’esperienza indimenticabile.

Un’esperienza gastronomica accessibile

Il costo medio per un pasto alla Braceria F.lli Mei varia da 40 a 50 euro, un prezzo che riflette la qualità degli ingredienti e l’attenzione al servizio. La braceria non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza culinaria che celebra la cultura gastronomica marchigiana.