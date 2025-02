La roveja: un legume antico

La roveja è un legume dalle origini antiche, che ha trovato il suo habitat ideale nei terreni montuosi delle Marche e dell’Umbria. Questo legume, simile al pisello ma con sfumature di colore che variano dal verde al marrone, è stato un alimento fondamentale per i pastori delle zone montane. La sua coltivazione è stata tramandata nel tempo, diventando un simbolo della cucina povera e autentica di queste regioni. Oggi, la roveja sta vivendo una rinascita grazie all’interesse per i prodotti locali e sostenibili, e viene celebrata in eventi come “Metti un legume a tavola”, organizzato da Slow Food.

Ingredienti per la zuppa di roveja

Preparare la zuppa di roveja è un’ottima occasione per riscoprire i sapori genuini della tradizione. Gli ingredienti necessari per 4 persone sono:

250 g di roveja secca

300 g di cicoria (pulita e lavata)

200 g di borragine (pulita e lavata)

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

1 rametto di rosmarino

4 foglie di alloro

1,5 L di acqua

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Pane tostato (opzionale)

Preparazione della zuppa di roveja

Iniziamo con la preparazione della roveja. È fondamentale eliminare eventuali impurità e mettere il legume in ammollo per circa 18 ore. Questo passaggio è cruciale per garantire una cottura uniforme. Dopo aver scolato la roveja, cuocila in una pentola a pressione per 40 minuti, oppure in una pentola normale per circa 2 ore, assaggiando per verificare la cottura.

Nel frattempo, sbollenta la cicoria e la borragine in acqua salata per circa 5 minuti, quindi scolale e tagliale grossolanamente. In una pentola capiente, scalda l’olio extravergine d’oliva e fai soffriggere un trito di cipolla, carota e sedano fino a renderli traslucidi. Aggiungi la roveja cotta e mescola bene per amalgamare i sapori.

Versa l’acqua calda, aggiungi il rosmarino e le foglie di alloro, porta a ebollizione e poi cuoci a fuoco lento per 20 minuti. Infine, unisci la cicoria e la borragine, regola di sale e pepe e lascia cuocere per altri 10 minuti. Servi la zuppa calda, guarnita con un filo d’olio a crudo e, se desideri, con del pane tostato e una spolverata di pecorino grattugiato.