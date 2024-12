Il fascino della mixology contemporanea

La mixology è molto più di una semplice preparazione di cocktail; è un’arte che combina creatività, scienza e passione. Terry Monroe, la barlady milanese che ha rivoluzionato il panorama della miscelazione, incarna perfettamente questo concetto. Con il suo locale Opera 33, un luogo iconico di Milano, ha creato un ambiente dove ogni cocktail racconta una storia, un viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi. La sua filosofia si basa sull’uso di ingredienti freschi e di alta qualità, unita a una profonda conoscenza delle tecniche di miscelazione. Ogni drink è un’opera d’arte, un’esperienza che va oltre il semplice gusto.

Il colore come protagonista

Uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di Terry è la sua capacità di trasformare i colori in sapori. Nel suo libro “Cromococktail”, l’autrice esplora il legame tra i colori e i cocktail, rivelando come ogni tonalità possa evocare emozioni e sensazioni diverse. Ad esempio, il giallo, simbolo di calore e vitalità, viene rappresentato attraverso l’uso dello zafferano, un ingrediente che non solo aggiunge un sapore unico, ma anche una vibrante tonalità dorata ai suoi drink. La sua creatività si esprime attraverso cocktail come il Vesper Milano, un mix di gin allo zafferano e vermouth dry, che cattura l’essenza della città.

Un viaggio tra spezie e aromi

La passione di Terry per le spezie e gli aromi è evidente in ogni sua creazione. Con il suo laboratorio Speziology, ha dato vita a un progetto innovativo che unisce ricerca e formazione per barman e appassionati. Qui, gli studenti possono apprendere l’arte della miscelazione, esplorando le infinite possibilità offerte dalle spezie. Terry non si limita a creare cocktail; insegna anche come utilizzare le spezie per esaltare i sapori e creare esperienze uniche. La sua esperienza come aromatière le consente di selezionare con cura ogni ingrediente, garantendo che ogni cocktail sia un’esperienza sensoriale completa.