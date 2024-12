Ingredienti per le lasagne ai carciofi e prosciutto cotto

Per realizzare questo piatto delizioso, avrai bisogno di:

Lasagne fresche o secche

4 carciofi

200 g di prosciutto cotto

500 ml di latte

50 g di burro

50 g di farina

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Prezzemolo fresco

Preparazione delle lasagne

Iniziamo la preparazione delle lasagne ai carciofi e prosciutto cotto. Prima di tutto, pulisci i carciofi eliminando le foglie esterne e la parte più dura. Affettali finemente e mettili in acqua acidulata con succo di limone per evitare che anneriscano.

In una padella, scalda un filo d’olio e rosola uno spicchio d’aglio. Aggiungi i carciofi e cuocili per circa 15 minuti, aggiustando di sale e pepe. Quando saranno teneri, rimuovi l’aglio e frulla una parte dei carciofi per ottenere una crema liscia.

Preparazione della besciamella

Per la besciamella, inizia a fare un roux con burro e farina. Aggiungi il latte poco alla volta, mescolando con una frusta per evitare grumi. Cuoci a fuoco medio fino a quando la salsa non si addensa. Insaporisci con sale e noce moscata.

Ora che hai tutti gli ingredienti pronti, puoi assemblare le lasagne. In una pirofila, stendi un velo di besciamella, poi alterna strati di pasta, crema di carciofi, prosciutto cotto e parmigiano grattugiato. Termina con uno strato di besciamella e una generosa spolverata di parmigiano.

Cottura e varianti

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 30-35 minuti. Una volta pronte, lascia riposare le lasagne per circa 15 minuti prima di servirle. Se desideri, puoi arricchire il piatto con formaggi filanti come mozzarella o scamorza, oppure sostituire il prosciutto cotto con speck per un sapore più deciso.

Le lasagne ai carciofi e prosciutto cotto possono essere conservate in frigorifero per 2-3 giorni e possono anche essere congelate, meglio se già porzionate, per un massimo di 3 mesi.