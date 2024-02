Quanto dura il pesto aperto in frigo? Alcuni consigli

Uno dei condimenti per la pasta più buoni della cucina italiana è senza dubbio il pesto. Ma quanto dura aperto in frigo? Ecco dei consigli utili.

Uno dei condimenti per la pasta più buoni della cucina italiana è senza dubbio il pesto. Qualunque sia il formato di pasta che preferite, il pesto accompagnerà con gusto e delicatezza il vostro pasto.

Quanto dura il pesto aperto in frigo

L’ideale sarebbe consumare questo prodotto appena preparato, ma sappiamo bene che con la vita frenetica di oggi diventa difficile avere a disposizione il tempo necessario per realizzare il pesto fresco quando lo desideriamo.

Chi si diletta nella preparazione domestica del pesto sa che esistono due modi di conservarlo: in frigo o in freezer.

In frigo

Quando decidiamo di preparare il pesto e intendiamo lasciarlo in frigo, dobbiamo prediligere, per la conservazione, vasetti di vetro con imboccatura larga e ricordarci di ricoprire il pesto con olio prima di chiudere il vasetto. In frigorifero il pesto è sempre pronto all’uso, ma si mantiene buono per tempi ridotti, massimo tre o quattro giorni.

In freezer

Se vogliamo che il pesto si mantenga buono più a lungo possiamo scegliere di porzionarlo in bicchieri di plastica e conservarlo in freezer. In questo caso non dovremo ricoprirne la superficie di olio, ma sarà necessario imballare i bicchieri con della pellicola trasparente.

Così il pesto si mantiene per circa tre o quattro mesi. Quando ne avremo voglia scongeleremo solo la quantità che ci occorre.

Il pesto già pronto

Per quanto riguarda il pesto acquistato già pronto, se è stato sottoposto a pastorizzazione si conserva in frigo per una settimana, rabboccato di olio e chiuso. Se non ha ricevuto questo trattamento si conserva solo per pochi giorni come il pesto fatto in casa.