Sassuolo accoglie Natalia Cattelani, blogger e volto noto della televisione, per parlare di cucina di casa e dei suoi ricordi d'infanzia.

Natalia Cattelani torna nella sua città d’origine, Sassuolo, per presentare il suo nuovo libro Le ricette di casa mia, edito da Rai Libri. L’appuntamento è in sala Biasin, in via Rocca 20, a partire dalle ore 18 di venerdì 13 novembre. La blogger e autrice, volto di Rai 1, porterà al pubblico ricette, racconti e ricordi legati alle proprie radici sassolesi.

Un libro tra tradizione e ricordi di famiglia

Il volume raccoglie le ricette della tradizione e la cucina familiare, quella che custodisce storie e identità. Cattelani accompagnerà i presenti in un percorso tra piatti tradizionali ed esperienze personali. Conosciuta dal grande pubblico anche per la partecipazione a È sempre mezzogiorno!, al fianco di antonella clerici, l’autrice si presenta a Sassuolo con un racconto molto personale.

Ingresso gratuito, firmacopie e aperitivo

La serata è ad ingresso gratuito. Al termine della presentazione è previsto un momento di firmacopie con l’autrice, seguito da un aperitivo aperto a tutti i partecipanti. L’iniziativa è organizzata dalla redazione di.