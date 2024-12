Scopri come le sorelle Ricci uniscono la passione per la cucina e i viaggi in un progetto unico.

Un’infanzia tra i fornelli e il mondo

Le sorelle Ricci, Nicoletta e Laura, sono cresciute in un ambiente che ha sempre messo al centro la cucina. Grazie al lavoro del padre, responsabile di cantiere, hanno avuto l’opportunità di viaggiare in diverse parti del mondo, dall’Egitto alla Corea del Sud, fino alla Grecia. Ogni trasferimento ha portato con sé nuove esperienze, ma un elemento è rimasto costante: l’amore per la cucina italiana. Questo legame profondo con la tradizione culinaria ha ispirato la creazione di un blog e di un libro di ricette, che uniscono le loro esperienze di vita e la passione per il cibo.

Cucine dal mondo: un progetto condiviso

Il blog “Cucine dal mondo 5” è il frutto della loro collaborazione, dove Laura, travel designer in Honduras, e Nicoletta, architetto e food blogger, condividono ricette e storie legate al cibo. “Il nostro sito è un punto di incontro tra Italia e resto del mondo”, affermano le sorelle. Attraverso il loro lavoro, vogliono creare uno spazio dove le persone possano incontrarsi, condividere esperienze e, naturalmente, mangiare. Questo progetto non si limita solo al blog, ma si estende anche al libro “Food 4 real”, dove presentano ricette della tradizione italiana, rendendole accessibili anche agli stranieri.

Tradizione e innovazione in cucina

La cucina per Nicoletta è un rifugio, un luogo dove si sente a casa. Ogni Natale, nonostante la distanza, le sorelle si ritrovano ai fornelli, onorando le tradizioni familiari. “Natale era una meraviglia”, racconta Nicoletta, ricordando i lunghi pranzi in famiglia. Anche se la tavola di quest’anno sarà meno affollata, l’emozione di preparare piatti che evocano ricordi d’infanzia è immensa. Tra i piatti che porterà in tavola ci saranno risotto e branzino, accanto a ricette che richiamano gli anni Ottanta, come la salsa cocktail con gamberoni.

Un messaggio di salute e benessere

Oltre alle ricette tradizionali, Nicoletta ha lanciato una pagina Instagram dedicata a ricette salutari, dimostrando che è possibile mangiare bene senza rinunciare al gusto. Le sorelle Ricci non solo celebrano la cucina italiana, ma promuovono anche uno stile di vita sano, offrendo spunti per piatti semplici e nutrienti. Questo approccio riflette la loro filosofia: il cibo deve essere un piacere, ma anche un modo per prendersi cura di sé stessi.

Un legame indissolubile tra cibo e famiglia

Il ricordo dei Natali trascorsi insieme è un tema ricorrente nel racconto di Nicoletta. La cucina è il cuore della famiglia, un luogo di incontro e di condivisione. Anche se le sorelle vivono lontane, la loro passione per la cucina le unisce, permettendo loro di mantenere viva la tradizione. Preparare un pranzo di Natale è un modo per rivivere quei momenti speciali, per trasmettere ai propri cari l’amore per il cibo e per la famiglia. Ogni piatto diventa così un omaggio a un passato ricco di sapori e affetti.