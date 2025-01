Il boom delle aperture gastronomiche a Cagliari

Cagliari, la capitale della Sardegna, sta vivendo un momento di grande fermento gastronomico. L’apertura di nuovi locali e ristoranti è diventata una costante, attirando l’attenzione di residenti e turisti. Tra le novità più attese c’è l’arrivo della celebre catena americana Starbucks, che si prepara a inaugurare il suo primo punto vendita nell’isola. La scelta del centro commerciale Le Vele di Quartucciu come location segna un passo importante nella diversificazione dell’offerta culinaria della città.

Starbucks: un nuovo capitolo per Cagliari

Nonostante la data ufficiale di apertura non sia ancora stata comunicata, la ricerca di personale è già in corso, con diverse posizioni aperte, tra cui quella di responsabile del punto vendita. Questo nuovo arrivo non solo arricchisce l’offerta di caffetterie, ma rappresenta anche un’evoluzione nella geografia gastronomica dell’isola, che ha visto negli ultimi anni l’apertura di marchi internazionali come KFC e Burger King. Starbucks si inserisce in questo contesto, portando con sé una proposta di caffè e dolci che promette di conquistare i palati dei cagliaritani.

La Piadineria: un sogno che si realizza

Accanto a Starbucks, un’altra apertura sta facendo parlare di sé: La Piadineria. Questo marchio, nato nel 1994 da due giovani bresciani, ha saputo conquistare il cuore degli italiani con la sua offerta di piadine fresche e gustose. Dopo aver aperto diversi locali in tutta Italia, La Piadineria approda a Cagliari, precisamente in via Cino da Pistoia 2, nel vivace quartiere di San Benedetto. Qui, i clienti possono gustare oltre 30 ricette dolci e salate, preparate al momento con ingredienti freschi e di alta qualità.

Un menu variegato per tutti i gusti

Il menu di La Piadineria è un vero viaggio nel gusto, con proposte che spaziano dalle ricette classiche come la “Leggenda” a opzioni più innovative come il “Pollorollo”. Non mancano scelte vegetariane e piadine in edizione limitata, pensate per soddisfare ogni esigenza alimentare. Inoltre, il locale è dotato di tecnologie moderne come digital menuboard e self-checkout kiosk, che rendono l’esperienza di acquisto ancora più semplice e veloce. Grazie all’APP La Piadineria, è possibile ordinare in anticipo e trovare la piadina pronta al momento desiderato, senza attese.

Cagliari: un punto di riferimento gastronomico

Con l’arrivo di Starbucks e La Piadineria, Cagliari si conferma come un punto di riferimento gastronomico per residenti e turisti. Che si tratti di una pausa pranzo veloce, di una cena informale o di uno spuntino goloso, questi nuovi locali offrono esperienze culinarie uniche. La città, già nota per la sua tradizione gastronomica, si arricchisce di nuove proposte, pronte a soddisfare i palati più esigenti e a portare avanti il sogno di condividere la bontà dei prodotti tipici italiani.