Descrizione

Le linguine con salmone affumicato, burro e lime sono un primo piatto semplicissimo da preparare ma di grande effetto, perfetto da portare in tavola anche a Natale. Questa ricetta racchiude al suo intero un’ampia varietà di sapori: dalla sapidità del salmone, al gusto delicato del burro fuso, che mette in risalto il profumo fresco e agrumato del lime. Scoprite come prepararle in pochi minuti e portatele in tavola in un’occasione speciale per stupire i vostri commensali.