Descrizione

I biscotti integrali con avena e cioccolato sono dei croccanti frollini rustici e ricchi di fibre, preparati con una miscela di farina integrale, fiocchi d’avena sminuzzati e cioccolato fondente in scaglie. Questi sfiziosi biscottini sono irresistibilmente friabili e fragranti, non contengono lattosio e sono ideali da gustare a colazione o come goloso spuntino. Scoprite come prepararli in casa seguendo passo dopo passo le nostre indicazioni.