Il 10 ottobre 2026 la cittadina di Montesilvano si è riunita nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Montesilvano Colle, per dare l’ultimo saluto a Federico Desiro giovane chef di 26 anni tragicamente scomparso in Svizzera. L’evento, organizzato dalla famiglia e dal Comune, ha attirato un folto pubblico, manifestando un profondo senso di perdita e solidarietà.

Le piattaforme social hanno rapidamente inondato la notizia con messaggi di cordoglio; la maggior parte dei commenti ha definito il giovane come “un ragazzo meraviglioso” e ha sottolineato il vuoto lasciato nella scena gastronomica locale. La città, abituata a sostenere i propri talenti, ha reagito con un abbraccio collettivo verso i genitori, Roberta e Marco trasformando il lutto privato in una commozione condivisa.

Il funerale di Federico Desiro: un momento di unità

La cerimonia, celebrata nella consueta cornice sacra di San Michele Arcangelo, è stata caratterizzata da una partecipazione emotiva e numerosa. Oltre ai familiari stretti, hanno preso parte al rito i compagni di scuola, gli ex colleghi dei ristoranti dove Federico aveva lavorato e i rappresentanti dell’Accademia Chefs di San Benedetto del Tronto, istituzione che gli ha fornito le basi professionali.

Il padiglione funebre ha ospitato un grande manifesto su cui i genitori hanno inciso la frase: “Niente finisce per sempre, tutto si trasforma.

Sii il fiume che scorre verso l’infinito.” Questa citazione ha rispecchiato la filosofia di vita di Federico, evidenziando la sua capacità di vedere ogni esperienza come un passaggio verso qualcosa di più ampio.

Il percorso formativo: da architetto a chef

Prima di abbracciare la cucina, Federico aveva conseguito il diploma in architettura presso un liceo artistico locale, dimostrando sin da giovane una spiccata sensibilità per il design e la composizione. Tuttavia, la passione per il cibo è emersa con forza, portandolo a iscriversi all’Accademia Chefs di San Benedetto del Tronto, dove ha ottenuto la qualifica necessaria per entrare nel mondo della ristorazione professionale.

Durante gli studi, ha svolto stage presso il ristorante Les Paillotes nelle Marche e ha collaborato con un hotel di Montesilvano esperienze che gli hanno permesso di affinare la tecnica e di consolidare la sua identità culinaria. Il passaggio dall’architettura alla gastronomia è stato descritto dallo stesso Federico come “un atto d’amore”, una decisione che ha segnato il suo percorso di vita.

Il sogno svizzero e la tragica scomparsa

Con la qualifica in tasca, Federico ha deciso di trasferirsi in Svizzera attratto dalle opportunità offerte dal panorama gastronomico alpino. L’obiettivo era quello di costruire una carriera solida, sperimentare nuove tecniche e far conoscere la sua firma culinaria a un pubblico internazionale.

Purtroppo, la sua avventura si è interrotta bruscamente a causa di un malore improvviso, che lo ha colpito mentre era impegnato in una serata di lavoro. La notizia della sua morte ha scosso non solo i colleghi svizzeri, ma soprattutto la sua terra d’origine, dove la sua assenza si sente ora come un vuoto incolmabile.

Il messaggio di addio sui social

In seguito al decesso, i familiari hanno condiviso il messaggio del manifesto anche sui canali digitali, sottolineando l’importanza di considerare ogni fine come una trasformazione. “Sii il fiume che scorre verso l’infinito” è diventata una frase di conforto per chi, come lui, aveva deciso di perseguire i propri sogni senza riserve.

Il ricordo di Federico Desiro rimarrà impresso nella memoria di Montesilvano: la sua storia è un esempio di coraggio, di ricerca di identità attraverso il fare e di dedizione al proprio mestiere. La cittadina ha dimostrato che, di fronte a una perdita così giovane, la solidarietà e il rispetto per il talento possono trasformare il dolore in un tributo duraturo.