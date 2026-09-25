Damiano David e Dove Cameron hanno celebrato il loro matrimonio a Montalcino, con una cerimonia bianca e un brindisi di Brunello.

Il frontman dei Maneskin, Damiano David e l’attrice-cantante statunitense Dove Cameron hanno ufficializzato la loro unione nella pittoresca cittadina senese di Montalcino. L’evento, tenutosi il 24 settembre 2026, ha attirato l’attenzione di milioni di follower sui social, trasformando una semplice cerimonia civile in un vero e proprio spettacolo mediatizzato.

Fin dal primo pomeriggio la piazza Garibaldi si è riempita di curiosi, fan e giornalisti, alcuni dei quali hanno atteso più di tre ore per assistere al passaggio della coppia. All’alba, Damiano e Dove sono comparsi a bordo di una Lancia Fulvia coupé d’epoca dal colore beige, senza tetto, suscitando un boato di applausi non appena hanno varcato il marciapiede.

La cerimonia civile al Palazzo Comunale di Montalcino

Il rito è stato officiato dal sindaco Silvio Franceschelli che ha sottolineato l’importanza di Montalcino come meta per personalità internazionali. All’interno del Palazzo dei Priori hanno partecipato circa una trentina di ospiti, tra genitori, fratelli e un’amica intima di Dove, mentre i restanti posti erano riservati a un cocktail di vino e spritz nell’enoteca adiacente.

Dettagli dell’abbigliamento

Entrambi gli sposi hanno optato per un look total white: Damiano ha indossato un doppiopetto panna, camicia aperta e una stola in seta, mentre Dove ha sfoggiato un elegante tailleur con cintura, camicia e cravattino coordinato. All’arrivo, l’artista ha sceso dall’auto per aprire la porta alla sua futura moglie, che reggeva un mazzo di calle bianche.

Feste e proseguimento a Castiglion del Bosco

Dopo il “sì”, la coppia ha annunciato una cerimonia simbolica e un party esclusivo presso il lussuoso resort Castiglion del Bosco situato a pochi chilometri da Montalcino. L’evento sarà riservato a oltre 200 invitati, tra vip del mondo della musica, dello sport e del jet-set internazionale. Gli altri membri dei Maneskin, assenti al rito, sono attesi per la serata, alimentando le voci di una possibile reunion.

Reazioni del pubblico e omaggi enologici

La folla radunata fuori dal municipio ha acclamato gli sposi e ha chiesto un bacio, gesto esaudito con entusiasmo. Al termine della cerimonia, il sindaco ha consegnato ai novelli sposi una magnum di Brunello 2021 con etichetta firmata dallo chef Carlo Cracco, simbolo del riconoscimento del Consorzio del Brunello di Montalcino. Il lancio del riso ha chiuso il momento, mentre i fan, soprattutto giovani, hanno cantato le hit dei Maneskin sperando di incrociare i membri della band.