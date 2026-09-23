La Festa di Metà Autunno nota anche come Zhongqiu Jie, è la celebrazione più sentita in Cina, paragonabile al Ringraziamento americano. Si svolge il quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare, nel 2026 corrisponde al 25 settembre, quando la luna raggiunge il suo massimo splendore.

Il rito centrale è la condivisione del mooncake una torta rotonda che richiama il cerchio perfetto della luna piena e il ricongiungimento familiare. Il dolce, sia in versione piccola che in formato torta, è sempre circolare, simbolo di completezza, fertilità e abbondanza delle terre autunnali.

Il mito di Chang’e e il significato del cerchio lunare

Secondo la leggenda, la dea Chang’e è la moglie dell’arciere immortale Houyi, che salvò il mondo abbattendo nove dei dieci soli. Come ricompensa, l’Imperatore di Giada le donò una pillola d’immortalità. Bevuta l’elisir, Chang’e volò verso la luna, dove rimane finché Houyi le visita una volta all’anno, spiegando la brillantezza della luna piena. Il cerchio del mooncake rievoca quindi l’infinito ciclo di ritorno e separazione, trasformando un semplice dolce in un simbolo di speranza e di legami familiari che si rinnovano.

Dove trovare i mooncake a Milano: itinerario gastronomico

Milano propone diverse esperienze per gustare il mooncake autentico. Il Mu Dimsum, vicino alla Stazione Centrale, presenta una selezione artigianale disponibile nei giorni 25-27 settembre a 6 euro ciascuno, con confezioni regalo da 40 euro contenenti le tre varianti più richieste: matcha cioccolato e crema al tuorlo d’anatra salata, simbolo di prosperità. Il Ba Restaurant, situato in via Raffaello Sanzio, propone invece un menù degustazione fino al 30 settembre (115 euro a persona) arricchito da dim sum di alto livello, lamian all’astice e, per finire, i classici mooncake accompagnati da un tè oolong selezionato. Altri ristoranti di Chinatown e locali di fine dining offrono versioni regionali, dal ripieno di fagioli rossi a quello di nocciola, dimostrando la versatilità del dolce nella tradizione cantonese e nella reinterpretazione contemporanea.

Cibi di fortuna e simbolismo autunnale: dalla mela all’uva

Oltre al mooncake la stagione autunnale è costellata da alimenti che rappresentano abbondanza e protezione. Il grano, l’orzo e l’avena sono i pilastri della tavola di raccolto, mentre frutti come mele, uva e cachi richiamano la fertilità della terra. La mela, associata alla dea romana Pomona, è simbolo di fertilità e viene tradizionalmente inserita in dolci e composte durante le festività. L’uva, protagonista della vendemmia, diventa vino e celebra il passaggio dall’estate all’autunno, ricordando il lavoro collettivo nei campi. Questi prodotti, presenti anche nelle proposte dei ristoranti milanesi, completano il rituale di ringraziamento e sottolineano il legame tra cibo, cultura e stagionalità.

Eventi e spettacoli collegati alla luna: da Parigi a Nanchino

Per chi desidera approfondire l’aspetto culturale, il Centro Culturale Cinese di Parigi organizza, il 26 settembre 2026, lo spettacolo gratuito “Parigi sotto la luna di Nanchino”. L’evento prevede canti, danze, costumi tradizionali e la degustazione di mooncake offrendo un ponte tra le tradizioni cinesi e il pubblico europeo. Sebbene non si svolga a Milano, l’iniziativa evidenzia l’interesse crescente per la Festa della Luna al di fuori dell’Asia, confermando che i simboli della luna e dei dolci viaggiano oltre i confini geografici, arricchendo anche la scena gastronomica milanese.

Per rendere la propria serata memorabile, è consigliabile acquistare i mooncake al confezionamento originale, in modo da preservare le incisioni di longevità tipiche degli stampi di legno. Accompagnarli con un tè oolong o un vino dolce di Mandorla accentuerà il gusto delicato del ripieno. Infine, sistemare una piccola lanterna rossa sul tavolo e osservare la luna piena dal balcone o dal giardino completerà il rituale, unendo tradizione e modernità in un unico momento di festa.