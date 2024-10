Conoscete i mondeghili? Sono delle polpette di carne, piatto “povero” tipico della cucina milanese! Gustosissime e anche facili da preparare, ecco svelata la ricetta per farli a casa.

Mondeghili: la ricetta delle “polpette” milanesi

L’origine dei mondeghili arriva da molto lontano: il nome, che significa polpetta, deriva dalla parola araba “al-bunduck”, ma ad insegnare la preparazione dei mondeghili ai milanesi furono gli spagnoli durante i loro 150 anni di dominazione a Milano. I milanesi poi mutarono la parola spagnola “albondiga” in “albondeguito” che poi diventò “albondeghito”, per poi arrivare al termine odierno mondeghilo. Ecco la ricetta tradizionale dei mondeghili.

Ingredienti per circa 18 polpette

Biancostato di manzo 300 g

Mortadella di fegato (o Bologna) 80 g

Pane raffermo di mollica 130 g

Carote 1

Cipolle bianche 1

Sedano 1 costa

Grana Padano DOP 20 g

Uova 1

Latte intero 80 g

Scorza di limone non trattato 1

Prezzemolo tritato 5 g

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero in grani q.b.

Pepe nero q.b.

Per impanare e cuocere: Pangrattato 8 cucchiai; Burro 250 g.

Per preparare i mondeghili (polpette milanesi) mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata, aggiungete il sedano e le carote, tagliati a pezzi grossolani, e la cipolla coi chiodi di garofano, poi portate a bollore.

Fate cuocere il biancostato a fuoco medio, fino a quando la carne non si sarà ammorbidita: ci vorrà almeno un’ora; di tanto in tanto eliminate con una schiumarola le impurità che si formano in superficie. Trascorso il tempo necessario, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare completamente; sbriciolate la carne e trasferitela in una ciotola.

In un recipiente a parte ammorbidite la mollica di pane con il latte, poi aggiungetelo alla carne lessa. Eliminate il budello della mortadella di fegato e tagliatela a fettine!

Tritate finemente la mortadella e versatela nella ciotola, poi passate il tutto al tritacarne. Unite il limone grattugiato e l’uovo intero. Insaporite con la noce moscata e il formaggio grattugiati. Mescolate energicamente con le mani in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Infine aggiungete il prezzemolo tritato finemente, regolate di sale e di pepe e mescolate nuovamente. Prendete 35 g di impasto e formate delle polpettine allungate che andrete a pressare leggermente.

Passate i mondeghili nel pangrattato, girandoli da entrambe le parti perché la panatura aderisca in maniera omogenea. Mettete sul fuoco una padella antiaderente e fate sciogliere il burro. Adagiate pochi mondeghili alla volta e fateli cuocere per 1-2 minuti, rigirandoli con una forchetta o con delle pinze da cucina per una cottura uniforme.

Una volta pronti scolateli con l’aiuto di una schiumarola e poneteli su un vassoio (o una teglia) foderato con carta assorbente da cucina per eliminare il burro in eccesso.