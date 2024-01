Polpette per bambini di 1 anno: 10 ricette

Di carne, pesce, verdure e formaggio, colorate, impiattate in modo simpatico diventeranno un piatto molto gradito dai piccoli commensali: polpette per bambini da non perdere.

Polpette per bambini di 1 anno: ecco la soluzione perfetta se il bimbo non volesse mangiare carne, pesce, verdure, legumi o formaggio. A 12 mesi i bambini raggiungono un livello di alimentazione piuttosto completo. A questa età infatti sono stati, in genere, introdotti tutti i principali ingredienti base di un’alimentazione completa e ricca. Il sale stesso viene integrato proprio al compimento dell’anno di età.

Dunque, ecco che si possono iniziare a somministrare alimenti più complessi, sempre con una certa cautela e verificando eventuali reazioni indesiderate. Se tuttavia, carne, verdure, pesce e formaggio non sono il piatto preferito dei vostri bimbi, ecco che delle piccole e colorate polpette potrebbero risolvere il vostro problema.

Di carne, pesce, verdure e formaggio, colorate, impiattate in modo simpatico diventeranno un piatto molto gradito dai piccoli commensali. Ecco 10 ricette di polpette per bambini da non perdere.

Polpette per bambini da 1 a 3 anni

I bimbi dopo l’anno di età possono iniziare a mangiare, se non l’hanno già fatto, come gli adulti.

Tuttavia, va considerato che certi alimenti da noi gustati senza grossi problemi, possono risultare ancora piuttosto difficili da gradire dai piccolini. I bambini che testano il cibo con tutti i loro sensi, potrebbero non gradire le verdure oppure l’odore e il sapore del pesce potrebbe risultare loro poco piacevole.

Un trucco per confondere sapori e odori è unire l’ingrediente a qualcos’altro. E uno dei piatti che permette di fare questo è rappresentato dalle polpette. Ecco 10 ricette qui suddivise in base all’ingrediente principale che le compongono: carne, verdure, legumi, pesce e formaggio.

Polpettine al sugo

Con semplici e classici ingredienti come carne macinata mista, parmigiano, pangrattato, uovo, prezzemolo farina, sale e noce moscata potrete realizzare un ripieno morbido e tenero cui unire il sugo di pomodoro.

Polpette di pollo cremose

Il pollo è sicuramente una delle prime carni che mangiano i bambini. Conosceranno il suo sapore e quindi non lo troveranno strano. Della carne macinata di pollo, unita a del pane al latte raffermo, uovo e prezzemolo formerà l’impasto delle tenere polpette di pollo. Presentatele ai vostri bimbi con della salsa formaggio, panna fresca e parmigiano! Risulteranno morbide, tenere… adatte ai piccoli palati.

Polpette di verdure miste

Carote, fagiolini, zucchine e patate non piacciono al vostro bimbo di 1 anno? Niente paura, preparategli delle tenere polpette a base di queste squisite verdure, aggiungete un uovo, del pangrattato e del parmigiano. Ora disponetele nel piatto in modo divertente (ad esempio creando dei fiorentini). Non ve ne pentirete e lui… mangerà tutto!

Polpette di zucchine

Le zucchine sono una delle prime verdure che vengono date ai bimbi durante il loro svezzamento. Il gusto lo conoscono, ma se presentate da sole anche il bimbo di un anno potrebbe distorcere il naso. Semplicemente cotte in padella, schiacciate e unite al pangrattato formeranno morbide e colorate polpette che i piccoli ameranno moltissimo.

Potete giocare con la fantasia usando forme diverse per la loro realizzazione.

Polpette di lenticchie

Tra i legumi le lenticchie sono uno dei più amati da tutti. Anche i bimbi più piccoli le apprezzeranno se presentate loro sotto forma di piccole polpette.

Basterà lessarle con della carota e unirle a patate, olio e farina di riso. Una volta pronto il composto potranno essere passate nel sesamo (che potrete omettere se credete possa non piacere), quindi cotte in forno.

Polpette di fagioli e quinoa

Aiutandosi con un mixer, si uniscono quinoa, farina, ceci, fagioli, gomasio e curcuma. Dopo averle passate nel pangrattato e create le palline, informare per 20 minuti.

Polpette di merluzzo e zucchine

Il merluzzo unito a zucchine o patate, pangrattato, curcuma e altre spezie, è un ottimo pesce da proporre ai piccoli di un anno. Ma se non lo amano mangiare al naturale, si presta molto bene ad essere unito alle verdure in gustose polpettine che i bimbi adoreranno.

Polpette di pesce

Nella versione più semplice, meno condita per bimbi che faticano a mangiare cibi ricchi di condimento, queste polpettine di pesce sono estremamente semplici e deliziose. Scelto un pesce adatto al bimbo (sogliola, merluzzo, platessa, polpo), uovo, pangrattato, parmigiano e sale.

Polpette di patate e ricotta

Semplici, nutrienti, prive di glutine e lattosio, le deliziose polpette di patate e ricotta saranno un piatto amatissimo dal vostro bimbo di un anno.

Polpette di zucca e formaggio

La zucca ha un sapore dolciastro che, in genere, piace ai bambini. Per far mangiare loro anche un po’ di formaggio, ecco una combinazione eccellente: zucca e formaggio uniti in tenere, piccole polpette.

