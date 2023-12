Descrizione

La mug cake light cotta al microonde è un tortino monoporzione soffice e invitante, ideale da preparare in pochi minuti per la colazione o la merenda. Ideale per le occasioni in cui si ha voglia di dolce ma non si vuole accendere il forno: con il suo profumo di vaniglia e la sua leggerezza vi conquisterà al primo assaggio. Scoprite come preparare questa variante della torta in tazza senza uova e latticini.