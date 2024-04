Descrizione

Lo stracotto di manzo al vino rosso è un piatto simbolo della cucina piacentina, squisito e semplice da preparare. Tra gli ingredienti protagonisti di questa ricetta classica non può mancare la polpa di pomodoro e le verdure per il soffritto, che danno gusto alla carne e creano un irresistibile sughetto in cui intingere il pane o bagnare la polenta taragna tagliata a fettine. Lo stracotto alla piacentina è un secondo sostanzioso ideale da portare in tavola la domenica. Iniziate la preparazione di buon mattino e lasciatelo cuocere a fuoco dolce per alcune ore: otterrete uno stufato di eccezionale bontà, morbido e succulento. Da non confondere con lo stracotto alla fiorentina.