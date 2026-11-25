Padella, forno o microonde: i tempi giusti per la paella surgelata, il segreto del socarrat e qualche tocco per portarla in tavola come in Spagna.

La paella è uno di quei piatti che hanno superato i confini del loro territorio d’origine, e con loro la fama di essere difficile da governare. Il pesce, in particolare, chiede tempi diversi per ogni varietà, e una distrazione basta a compromettere il risultato. La versione surgelata, anche sfusa, risolve il problema: dentro la confezione c’è già tutto.

Resta da cuocerla bene. Le indicazioni disponibili differiscono nei dettagli, ma convergono su un punto: il riso va trattato con pazienza, senza rimestarlo di continuo.

Paella valenciana e paella de marisco

Esistono due versioni. La paella valenciana è quella della tradizione e si prepara con la carne, in genere pollo e coniglio. La paella de marisco, la paella di mare con molluschi, crostacei e altro pesce, è la più diffusa nel mondo, e quasi sempre è quella a cui pensiamo quando pronunciamo la parola.

Padella, forno e microonde: tempi e temperature

In padella, una versione prevede due cucchiai di olio caldo, la paella versata ancora surgelata e una decina di minuti a fiamma vivace, mescolando ogni tanto. Un’altra indica fuoco medio per 15-18 minuti, con 100-120 ml di acqua aggiunta, coperchio per i primi 10 minuti e padella scoperta per gli ultimi 5. L’acqua è ciò che protegge il riso dal seccarsi.

Al forno si lavora a 180 °C per 20-25 minuti, con la teglia coperta da alluminio, che si toglie negli ultimi 5 minuti per asciugare il riso. Il microonde è la via più rapida: 8-10 minuti alla massima potenza con un goccio d’acqua sul fondo del contenitore, oppure, secondo un’altra indicazione, 15-16 minuti a 600 watt con due cucchiai d’olio, mescolando a metà cottura.

Il socarrat: la crosticina che fa la differenza

Il socarrat è lo strato di riso croccante che si forma sul fondo della padella, in Spagna tra le parti più amate del piatto. Per ottenerlo non si mescola durante la cottura. Negli ultimi due minuti si distribuisce bene il riso con un cucchiaio e si alza la fiamma, oppure si lascia semplicemente la padella sul fuoco qualche minuto in più. Lo strato a contatto con il metallo si indora lentamente: deve restare croccante e dorato, mai troppo scuro, quindi serve controllarlo con attenzione per evitare che bruci.

Come arricchirla e come portarla in tavola

Con un prodotto di qualità, meglio se con ingredienti freschi e senza aromi o coloranti aggiunti, si può intervenire poco. Per qualche tocco personale: mazzancolle fresche con il ventre inciso, rosolate qualche minuto con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, da usare come guarnizione. Altre possibilità sono anelli di calamari, cubetti di nasello croccante, una dadolata di zucchine, un trito di spezie, gamberi, cozze, un filo di olio extravergine o una spruzzata di limone.

Alla spagnola, la paella va al centro della tavola in una padella ampia o in un piatto da portata, e ciascuno si serve da solo. Per una presentazione più curata si può impiattare con un coppapasta, prezzemolo fresco e olio a crudo.

Come contorno funziona un’insalata leggera, o verdure grigliate e tapas di verdure e olive. Nel bicchiere, vino bianco fresco, sangria o birra leggera.

Per tante persone: la paella di mare al forno

Chi non ha pentole molto grandi, o ha solo piani di cottura elettrici che non scaldano in modo uniforme, può ricorrere al forno seguendo la logica del riso pilaf. Una ricetta per otto-dieci persone usa 300 g di riso arborio lavato fino a ottenere acqua limpida, per eliminare l’amido che incolla i grani, con 450 cc di brodo. Il riso si tosta, si trasferisce in una pirofila con zafferano e il condimento di verdure e frutti di mare, si bagna con il brodo e si copre con alluminio. Cottura in forno statico preriscaldato a 180° per 18 minuti.

A fine cottura si sgrana il riso con una forchetta e si bagna con succo di limone. La pirofila, scoperta, torna nel forno spento per qualche minuto a completare l’asciugatura. Con ingredienti diversi conviene fare una prova su quantità ridotte per calibrare le cotture.