Panettone halal e nuove regole per i social: due notizie che cambiano il panorama gastronomico e digitale del Veneto.

Negli ultimi anni le imprese italiane hanno intensificato la ricerca di mercati esteri, adeguando prodotti tradizionali a normative culturali diverse. Questo fenomeno è evidente sia nel settore alimentare, dove la tradizione si intreccia con requisiti religiosi, sia nell’ambito digitale, dove i governi regionali intervengono per proteggere i giovani da contenuti potenzialmente pericolosi.

Due eventi recenti illustrano perfettamente questa dinamica: da una parte la certificazione Halal ottenuta da una storica pasticceria vicentina per il suo panettone dall’altra la proposta della Regione Veneto di limitare l’uso dei social network ai minori dopo gli scontri scatenati a Vicenza da una sfida virale.

Il panettone di Filippi (Zanè) ottiene la certificazione Halal per il mercato del Golfo

La pasticceria Filippi, situata a Zanè, ha ottenuto il marchio Halal Italia confermando che il suo panettone rispetta i precetti della legge islamica. L’azienda ha presentato quattro varianti, dal classico al caramello salato eliminando completamente alcol e derivati animali: l’uvetta è idratata con acqua, le vaniglie vengono estratte con solventi vegetali e la conservazione avviene senza iniezioni alcoliche. Questa trasformazione ha permesso al prodotto di accedere ai mercati del Golfo Persico dove la domanda è stimata in miliardi di euro.

Strategia commerciale e implicazioni per il Made in Italy

Dal punto di vista economico, la scelta di certificare il panettone come Halal rappresenta una mossa di espansione internazionale mirata a superare le barriere doganali di Dubai e Riyad.

La regione del Veneto, tradizionalmente legata a prodotti da forno di alta qualità, vede in questa iniziativa un modello per altre imprese che vogliono diversificare l’offerta. Tuttavia, la neutralizzazione di elementi tipicamente natalizi – come l’uso di alcol per la conservazione – solleva dibattiti su quanto sia possibile mantenere l’identità culturale di un prodotto quando si adatta a requisiti esterni.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, propone il blocco dei social ai minori dopo i fatti a Vicenza

Il 7 ottobre, una sfida promossa dal tiktoker “Ilvucumprà” ha provocato caos in Piazza dei Signori a Vicenza, con gruppi di adolescenti che imitavano comportamenti violenti per raccogliere like. Il sindaco Giacomo Possamai ha denunciato l’evento, spingendo il presidente della Regione, Alberto Stefani, a parlare di un’ emergenza sociale. Stefani ha dichiarato che è necessario bloccare i social network sotto una certa età perché i più giovani non possiedono la maturità necessaria per gestire un ambiente non filtrato, dove la ricerca di visibilità può degenerare in atti vandalici.

Il progetto di “servizio civile obbligatorio” per chi danneggia beni pubblici

Tra le misure proposte dal presidente, spicca l’idea di introdurre un servizio civile obbligatorio per chi commette danni a beni pubblici. Chi causa danni sarebbe tenuto a “pulire i bagni delle scuole” o a “raccogliere i rifiuti” del territorio, dimostrando un “esempio positivo”. Stefani ha sottolineato che la maggioranza dei giovani è responsabile e impegnata, ma una minoranza rumorosa richiede “scelte mirate e senza eccessiva tolleranza”.

Campagna informativa in tutti i comuni veneti

In attesa di una legge nazionale che disciplini i social, la Regione intende lanciare una campagna educativa l’anno prossimo in tutti i comuni del Veneto. La iniziativa prevede incontri nelle scuole, nei centri civici e persino in piazza per spiegare ai genitori e ai ragazzi gli effetti dei social sulla memoria, l’apprendimento, il benessere psicologico. Verranno affrontati temi come depressione, isolamento e dipendenza, con l’obiettivo di far comprendere i rischi e promuovere un uso consapevole.

Questi due avvenimenti – il panettone certificato Halal e la proposta di restrizione dei social – testimoniano come il Veneto sia al centro di un dibattito più ampio tra tradizione e modernità, tra economia globale e tutela dei valori sociali. Da un lato, le aziende cercano nuovi sbocchi commerciali adeguando ricette secolari; dall’altro, le istituzioni cercano di proteggere le nuove generazioni da fenomeni digitali incontrollati. Il risultato è una regione che sperimenta cambiamenti radicali, ma che deve confrontarsi con le tensioni derivanti da queste trasformazioni.