Dopo quarant'anni ai fornelli e 110 anni di storia familiare, Gérald Passedat lascia Le Petit Nice alla famiglia Saadé, armatori di CMA CGM.

Sugli scogli della baia di Maldormé, a Marsiglia, il ristorante Le Petit Nice guarda il Mediterraneo da vetrate che affacciano direttamente sul mare. Il locale, tre stelle Michelin, passa alla famiglia Saadé. Lo chef Gérald Passedat, che ha 67 anni, ha ufficializzato la cessione della struttura, interrompendo una staffetta familiare che dura da oltre un secolo.

Un ricambio generazionale senza erede

Passedat ha guidato la cucina per quarant’anni. Ha spiegato che la decisione non è stata facile e che suo figlio non intende rilevare il ristorante. Il figlio ha intrapreso altre strade professionali e, in assenza di un erede diretto pronto a prendere in mano la gestione, lo chef ha scelto di affidare il futuro della struttura a una famiglia radicata nel territorio marsigliese, con cui il rapporto è di lunga data.

Alla base della scelta c’è dunque il passaggio di consegne tra generazioni, più che una questione di stanchezza legata al lavoro di una vita.

Il legame con la famiglia Saadé

Il padre di Gérald, Jean-Paul, aveva già rapporti stretti con Jacques Saadé, fondatore del colosso armatoriale, che al ristorante aveva un tavolo fisso. Il legame è proseguito con la generazione successiva, formata da Rodolphe, Véronique e Tanya Saadé.

La famiglia controlla il gruppo marittimo CMA CGM ed era già socio di minoranza del ristorante. Negli ultimi anni il gruppo ha diversificato i propri investimenti, dal trasporto marittimo ai media fino all’hôtellerie di lusso.

Ultimo servizio e conti riservati

L’ultimo servizio con Passedat alla guida della cucina è fissato per sabato 30 gennaio 2027. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Chi vuole assaggiare la cucina di Passedat prima del cambio di gestione ha dunque una data precisa: il 30 gennaio 2027.