Un premio alla carriera, una stella in meno e un menù che torna alla cucina della mamma: il percorso di Gianfranco Vissani parte dalle ricette di famiglia.

Gianfranco Vissani ha ricevuto il Premio alla Carriera nell’ambito del Premio Caravaggio, consegnato a Milano nella cornice di Palazzo Biandrà. Il premio, conferito dal giornalista Salvo Nugnes, riconosce il contributo dello chef alla gastronomia italiana e la sua costante ricerca dell’eccellenza.

Lo chef è cresciuto nel ristorante di famiglia a Baschi, in provincia di Terni. Nel 1973 ha rilevato il locale e creato Casa Vissani, oggi gestita insieme al figlio Luca. Il ristorante, situato sul Lago di Corbara, in Umbria, è nato come trattoria nel 1963. Nel tempo ha ottenuto la prima stella Michelin nel 1998 e ne ha avute due dal 1999 al 2019. Ha perso una stella nel 2020 e l’ultima nella Guida Michelin 2026.

Le patate sotto la cenere come punto di partenza

Nei nuovi menù autunnali di Casa Vissani, introdotti a ottobre, il piatto più legato ai ricordi personali dello chef è la scottona all’extravergine di oliva, con friarielli e patate cotte sotto la cenere. Il piatto è inserito nel Menù Gourmet e compare anche nel percorso degustazione ViVi l’Italia. Secondo il racconto pubblicato da Casa Vissani sui propri canali social, le patate riportano alla cucina di casa, ai gesti della madre e a un’epoca in cui il fuoco e la brace accompagnavano i pasti quotidiani.

La cottura sotto la cenere è un metodo domestico antico: la patata viene interrata nella brace calda e cuoce lentamente, senza contatto diretto con la fiamma. Per chi cucina a casa, il forno a temperatura alta o un coperchio pesante su una padella possono avvicinare il risultato, con una buccia più croccante e una polpa morbida. Il sapore affumicato, invece, dipende dalla brace e non si replica facilmente in un forno.

Il Menù Gourmet tra tradizione e ricerca

La carta Gourmet, rinnovata il 22 ottobre, affianca alla scottona altre preparazioni che partono da piatti della tradizione. La parmigiana di gobbi, servita con aglio nero, olive e trippa al pecorino e menta, rilegge un classico della cucina del Sud. I plin di carbonara con ristretto di vitella reinterpretano un piatto della gastronomia romana. Tra gli altri piatti figurano i casonsei di bagna cauda con pomodori secchi e fiori di zucca alla senape, la lasagna di San Pietro con pomodoro del Piennolo, caffè, bieta all’aceto e lime, e il tagliolino al burro di tartufo bianco.

Il menù si chiude con il pre-dessert e il Tirami.Su con zabaione al Marsala e zenzero. Il filo comune delle preparazioni è la scelta di ingredienti riconoscibili, a cui lo chef applica tecniche di esecuzione più precise. Per la cucina di casa, questo significa partire da un piatto noto, cambiare un solo ingrediente e mantenere il metodo di cottura originale.

TerritOri e le ricette regionali

Accanto al Gourmet, TerritOri è il progetto ideato da Luca Vissani per proporre una cucina più vicina ai piatti di famiglia e alle specialità regionali. Nella carta compaiono i tortellini in brodo di pollo e Lambrusco, le fettuccine al ragù di cinghiale con tartufo nero, gli gnocchetti alla sorrentina con patate di Colfiorito e i pizzoccheri alla valtellinese con verza e Bitto. Tra i secondi ci sono la faraona in salmì con purea di patate al tartufo e aglio nero, l’anguilla al tegamaccio con polenta gialla e il filetto di vitello alla carbonara con broccoletti saltati.

Le ricette di TerritOri si basano su preparazioni regionali già conosciute. Per replicarle a casa si può mantenere la base classica, come il ragù o il brodo, e sostituire l’ingrediente più raro con uno disponibile in zona: il cinghiale con manzo o maiale, il Bitto con un formaggio di montagna a pasta semidura, il tartufo nero con funghi secchi trifolati. Il risultato cambia nel sapore, ma la struttura del piatto resta quella tradizionale.

Lo chef, dopo decenni di sperimentazione, continua a considerare la cucina materna una parte della propria identità professionale. Per chi vuole provare, il punto di partenza più semplice è la scottona con friarielli e patate: pochi ingredienti, una cottura lenta e un ricordo di famiglia da ricostruire in cucina.