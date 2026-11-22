Tra capitone, baccalà e insalata di rinforzo, la Vigilia napoletana diventa un racconto di sapori e memoria.

A Napoli la cena della Vigilia di Natale segue un copione che poche famiglie hanno mai scritto ma quasi tutte conoscono. Niente carne, molto mare e piatti che si ripetono di anno in anno, nello stesso ordine. Dentro questa fedeltà si intreccia la tradizione napoletana, che Peppe Guida interpreta come un atto di resistenza culturale: rimettere al centro ingredienti e gesti antichi senza farli diventare museo.

Il punto di partenza è la storia del magro della Vigilia. L’obbligo di astinenza dalla carne è stato abolito nel 1969, ma l’abitudine era già diventata tradizione. Così il digiuno si è trasformato in una cena abbondante, tutta di pesce, che porta in tavola il meglio del golfo.

Dal mare alla tavola: gli spaghetti a vongole e il capitone

Il racconto del menù comincia dagli antipasti di mare, come l’insalata di polpo, i frutti di mare e le zeppoline di pasta cresciuta. Il piatto che molti considerano il cuore della serata sono gli spaghetti alle vongole, in bianco o con qualche pomodorino. Quando le vongole costavano troppo, si preparavano gli spaghetti a vongole fujute, cioè scappate: stesso condimento di aglio, olio e prezzemolo, senza vongole.

Il protagonista più discusso è il capitone, grossa anguilla femmina il cui nome deriva dal latino capito, «testone». Nei giorni prima di Natale i banchi dei mercati di pesce si riempiono di vasche dove i capitoni nuotano vivi. Secondo la tradizione, la sua forma di serpente ricorda il male, e mangiarlo la notte di Natale serve a sconfiggerlo e a tenere lontana la sfortuna. Si prepara fritto, in tocchetti, arrostito o marinato.

Accanto al capitone c’è il baccalà, merluzzo conservato sotto sale che arriva dai mari del Nord Europa. Proprio perché si conservava a lungo, è stato per secoli il pesce dei giorni di magro. A Napoli si trova fritto in pastella, in insalata con olive e limone, o nella frittura mista.

L’insalata di rinforzo e i dolci della festa

Il contorno della Vigilia è l’insalata di rinforzo, preparata con cavolfiore lesso, papaccelle, olive, capperi, alici sotto sale e sottaceti, condita con olio e aceto. Sul nome esistono due versioni: serviva a rinforzare una cena senza carne, oppure veniva arricchita con ingredienti nuovi a ogni pasto fino all’Epifania. Probabilmente sono vere entrambe.

La cena si chiude con la frutta secca, i fichi, le noci e i dolci delle feste come struffoli, roccocò, mustaccioli e susamielli. Intanto si tirano fuori le cartelle della tombola e si aspetta la mezzanotte per mettere il Bambinello nel presepe.

Preparare in anticipo: i contorni che reggono il freezer

Per chi vuole portare in tavola questi piatti senza passare la giornata ai fornelli, alcuni contorni della tradizione campana si possono congelare tra fine novembre e il 15 dicembre, per un periodo fino a 2-3 mesi a -18°C. Le scarole alla napoletana, con olive, capperi, uvetta e pinoli, si cuociono asciutte, si porzionano in contenitori e si ripassano in padella per 5 minuti. I friarielli si fermano di cottura 2-3 minuti prima del solito e si completano il giorno di Natale.

Le cipolline borettane in agrodolce resistono bene al congelamento e tornano lucide scaldandole a fuoco dolce. I peperoni arrostiti, spellati e divisi a falde, si condiscono a crudo la mattina della Vigilia. I carciofi si puliscono, si sbollentano per 4 minuti in acqua e limone e si congelano. Le patate lesse e l’insalata cruda, invece, non vanno congelate: con il freddo perdono consistenza.