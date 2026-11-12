Chef toscano e volto TV, Simone Rugiati ha unito tecnica, intrattenimento e divulgazione tra programmi, libri e progetti originali.

Simone Rugiati è uno degli chef più riconoscibili del panorama italiano, capace di unire la precisione della brigata alla leggerezza dello spettacolo televisivo. Nato a Santa Croce sull’Arno il 24 maggio 1981, ha trasformato la passione per i fornelli in una carriera che spazia tra cucine professionali, format TV, direzione editoriale e pubblicazioni di successo.

Il suo percorso racconta come una solida formazione alberghiera e anni di pratica possano evolvere in una narrazione culinaria che arriva a milioni di persone. Tra gare ai fornelli, sfide su strada e consulenze, Rugiati ha ridefinito il ruolo del cuoco-comunicatore, senza perdere di vista l’attenzione alla materia prima e alla semplicità intelligente dei piatti.

Dalle cucine toscane all’editoria gastronomica

Dopo il diploma all’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, Rugiati consolida le basi con corsi e stage in Italia e all’estero, per poi lavorare come commis in ristoranti della Toscana. La svolta arriva presto: nel 2002 assume il ruolo di chef per il gruppo editoriale Hobby & Food a Parma, per poi curare i contenuti della rivista La mia cucina. La sua firma guida anche testate come Buon appetito e Mangiar sano, dove affina la capacità di tradurre tecniche professionali in ricette accessibili, rapide e ben spiegate.

Questa doppia anima, tra laboratorio e pagina stampata, definisce lo stile Rugiati: rigore tecnico, tempi di esecuzione chiari e un approccio pratico alla cucina quotidiana. Non mancano incursioni nel pop: partecipa, ad esempio, al videoclip Un bacio senza fine di Jessica Morlacchi, segno di una naturale propensione al racconto visivo e al contatto con il pubblico oltre la cucina.

I programmi TV: dal daytime alle sfide on the road

L’esordio televisivo di rilievo coincide con La prova del cuoco (Rai 1, 2002-2009), dove Rugiati porta freschezza e ritmo, diventando un volto familiare del daytime. Nel frattempo sperimenta format diversi: Il Piattoforte (Canale 5, 2005) e Oggi cucino in… (Gambero Rosso Channel, 2006) raccontano due strade complementari, tra sfide e approfondimenti. Con SOS Simone (Gambero Rosso Channel, 2009) mette in campo la sua dimensione da problem solver della cucina domestica.

La consacrazione come padrone di casa arriva con Cuochi e fiamme (LA7, 2011-2018; Food Network, 2018-2019): ritmo serrato, prove pratiche e linguaggio diretto consolidano la sua identità televisiva. In parallelo, colleziona programmi su Gambero Rosso come Io, me e Simone e Nudo e crudo (2010-2013), quindi Io, Simone e gli altri (2013-2015), tutti centrati su tecniche, ingredienti e interpretazioni personali.

Reality, talent e competizioni

Rugiati non rinuncia alle arene competitive: partecipa come concorrente a L’isola dei famosi 7 (Rai 2, 2010) e a Pechino Express – Avventura in Oriente (Rai 2, 2012), portando il suo carattere deciso fuori dalla comfort zone dei fornelli. Entra poi nel mondo dei talent con Tú sí que vales (Canale 5, 2016) e come mentore in Selfie – Le cose cambiano (Canale 5, 2016), ampliando la sua figura di comunicatore televisivo oltre il perimetro della cucina classica.

Street food, consigli e format originali

Negli anni successivi si concentra su format agili e d’impatto: Miss Italia Chef (LA7, 2017), Street Food Battle (Italia 1, 2017-2018) e Ti regalo una storia (La 5, 2017-2018) mescolano racconto gastronomico e territorio. Con Codice Rugiati (Alice, Alma TV, dal 2018) costruisce un linguaggio personale, mentre su piattaforme digitali firma Food Maniac (LA7d web, dal 2013). Arrivano anche i successi su Food Network con Food Advisor (dal 2019), guida agile ai locali e alle specialità, e il game Shop, Cook & Win! (Nove, dal 2019). Nel 2020 affronta l’adrenalina di Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota (Italia 1) come concorrente.

Libri, idee e la centralità degli ingredienti

Alla TV si affianca una produzione editoriale costante. Tra i titoli più noti: Stupire in cucina in 20′ (DVD, 2007), Chef and the city: cucina metropolitana (2009), l’edizione in inglese Dessert: 250 recipes for delicious cakes, pies, pastries and more (2009) e Il gusto di sedurre (2009), dove tecnica e storytelling si intrecciano. Con Storie di brunch (2010) porta in Italia un rito urbano, mentre la collana per single del 2014 — 20 minuti non di più, Dal freezer con furore, Ho solo scatolette — propone soluzioni rapide e intelligenti.

Nel 2014 pubblica Casa Rugiati, manifesto del suo stile domestico, seguito da Le ricette del cuore (2018) e dal volume per giovani lettori La mia scuola di cucina per ragazzi curiosi (2019). Con Prima la materia: la cucina italiana raccontata a modo mio (2021) dichiara in modo esplicito la sua filosofia: centralità della materia prima, rispetto dei sapori originari e semplificazione consapevole delle tecniche per garantire risultato e ripetibilità in casa.

Tra consulenze, format e presenza cross-media

Oltre a scrivere e condurre, Rugiati ha sviluppato un profilo cross-media, muovendosi tra TV generalista, canali tematici come Gambero Rosso Channel e Food Network, piattaforme digitali e progetti on the road. La sua impronta è riconoscibile: tempi veloci, didattica senza fronzoli e attenzione all’esperienza del pubblico, che sia davanti allo schermo, al tavolo di un locale consigliato in Food Advisor o tra le pagine di un ricettario. Un percorso che ha contribuito a rendere popolare una cucina contemporanea ma accessibile, dove la qualità degli ingredienti guida scelte e tecniche.