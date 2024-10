Ingredienti per la pasta con cavolo riccio e pecorino

La pasta con cavolo riccio e pecorino è un piatto che si prepara in pochi minuti e richiede solo tre ingredienti principali. Ecco cosa vi serve:

300 g di pasta (preferibilmente corta)

200 g di cavolo riccio

100 g di pecorino romano grattugiato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe a piacere

Preparazione della pasta con cavolo riccio

Iniziate portando a ebollizione una pentola d’acqua salata. Aggiungete la pasta e cuocetela seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Nel frattempo, lavate e tagliate il cavolo riccio a striscioline. In una padella, scaldate un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungete il cavolo. Fate saltare a fuoco medio per circa 5-7 minuti, fino a quando non risulta tenero ma ancora croccante.

Quando la pasta è al dente, scolatela e trasferitela nella padella con il cavolo. Aggiungete il pecorino romano grattugiato e mescolate bene, in modo che il formaggio si sciolga e si amalgami con gli altri ingredienti. Se necessario, aggiungete un po’ di acqua di cottura per rendere il piatto più cremoso.

Varianti e consigli per servire

Per un tocco in più, potete completare il piatto con della granella di nocciole tostate, che aggiungerà una nota croccante e un sapore unico. Inoltre, potete arricchire la ricetta con spezie come il peperoncino o erbe aromatiche come il rosmarino, per dare un ulteriore profumo al piatto.

Questa ricetta è perfetta per le serate autunnali, quando il cavolo riccio è di stagione e si possono apprezzare al meglio i suoi sapori intensi. Non solo è un piatto veloce da preparare, ma è anche nutriente e soddisfacente, ideale per tutta la famiglia.