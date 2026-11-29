Tra nuove aperture e indirizzi salvati sui social, finiamo quasi sempre nel locale che conosciamo già. La psicologia parla di familiarità, memoria e fiducia, e un'indagine sul servizio dà i numeri di questa abitudine.

Le occasioni per provare qualcosa di nuovo non mancano: locali che aprono di continuo, consigli degli amici, indirizzi salvati sui social. Eppure, al momento di prenotare, spesso scegliamo un posto che conosciamo già. Quello dove siamo stati bene l’ultima volta, dove sappiamo cosa ordinare, dove siamo certi di passare una bella serata.

Dietro questa abitudine c’è il piacere della familiarità, ma anche il modo in cui ci sentiamo in un ambiente. E in tavola, come in viaggio, il ritorno ai luoghi noti sembra seguire una logica simile.

La familiarità come rete di sicurezza

Quando conosciamo un locale sappiamo più o meno cosa aspettarci: il tipo di cucina, l’atmosfera, i prezzi, perfino il tempo che impiegheremo per cenare. Questa prevedibilità semplifica la scelta, soprattutto dopo giornate pesanti, quando non abbiamo voglia di rischiare una serata deludente.

In psicologia il mere exposure effect, l’effetto della semplice esposizione, descrive la tendenza a preferire ciò che ci è familiare. Non significa che sceglieremo sempre il noto, ma aiuta a capire perché certi luoghi ci trasmettano maggiore tranquillità.

Contano poi i ricordi. Se associamo un ristorante a una cena piacevole, a una conversazione importante o a una serata riuscita, quel ricordo pesa sulla voglia di tornarci. A questo si aggiunge la fiducia: sapere che il locale rispetterà le aspettative, che il personale sarà disponibile e che le richieste verranno ascoltate riduce l’incertezza della scelta.

I numeri dell’indagine TheFork sul servizio

Un’indagine di TheFork, condotta nel secondo semestre del 2026 su oltre 5mila italiani, indica che il 76% degli intervistati è tornato almeno una volta in un ristorante grazie alla qualità del servizio. Per il 98% accoglienza e servizio sono elementi importanti dell’esperienza, e l’85% dichiara di aver lasciato una recensione positiva soprattutto per la gentilezza o la disponibilità del personale.

Agnese Cannistraci, psicologa clinica e psicoterapeuta specializzata in gruppoanalisi e Direttrice Clinica di Serenis, legge così il dato: “Il 98% degli italiani che premia l’accoglienza è un dato prezioso che ci racconta come la gentilezza risponda a un bisogno psicologico profondo: al ristorante non cerchiamo solo cibo, ma un ambiente emotivamente sicuro”. Secondo l’esperta, l’attenzione ricevuta in sala aiuta a sentirsi più tranquilli e a vivere la cena con maggiore serenità.

Curioso un altro risultato: solo il 13% degli intervistati considera particolarmente importante essere riconosciuto o ricordato dal personale. Pesano di più la competenza e la preparazione di chi lavora in sala (54%) e l’accoglienza con un sorriso (52%).

Dal tavolo alla vacanza: il ritorno ai luoghi noti

La stessa logica si ritrova nel turismo, dove si parla di comfort destination: sempre più persone tornano nella stessa isola, nello stesso borgo o addirittura nello stesso appartamento. Tornare elimina molti micro-stress: si sa dove mangiare, quali ritmi aspettarsi, in quale bar ordinare senza guardare il menu.

Chi ritorna, però, raramente cerca una copia dell’esperienza precedente. Cambiano le stagioni, le compagnie, il momento della vita, e con loro lo sguardo sul luogo. La seconda, terza o decima volta può portare fuori dai percorsi più turistici, verso quartieri laterali e piccoli mercati: un’esplorazione meno orientata alla quantità e più alla profondità.

Vale anche per il ristorante di fiducia: tra le sue stesse pagine del menu, a ogni visita, si può ordinare un piatto diverso e guardare il locale con occhi nuovi, senza rinunciare al punto fermo.