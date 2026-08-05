Piano vegetariano per dimagrire: menù, calorie e sostituzioni

Un piano settimanale vegetariano equilibrato per dimagrire, con porzioni, calorie orientative, sostituzioni e strategie per sazietà e aderenza.

Una dieta dimagrante vegetariana è un’impostazione alimentare ipocalorica che esclude carne e pesce, punta su legumi, cereali integrali, uova e latticini (se inclusi) e privilegia frutta, verdura e semi. L’obiettivo è creare un moderato deficit di energia senza sacrificare proteine vegetalifibre e micronutrienti chiave.

Un buon schema riduce le oscillazioni di fame, promuove la sazietà e sostiene la perdita di grasso preservando la massa magra.

È rilevante perché combina semplicità e aderenza: porzioni chiare, menù ripetibili e sostituzioni aiutano a restare costanti. Nelle righe seguenti vengono proposti un piano settimanale con calorie orientative linee guida sulle porzioni, indicazioni su micronutrienti critici e strategie per sazietà. Sono inclusi confronti con dieta ipocaloricadieta low carb e note su dieta chetogenica per chi valuta alternative.

Che cos’è un’impostazione equilibrata

Un’impostazione equilibrata privilegia alimenti densi di nutrienti: legumi come ceci, fagioli, lenticchie e soia; cereali preferibilmente integrali; verdure in abbondanza; frutta intera; frutta secca e semi. Le fonti proteiche includono tofu, tempeh, seitan, uova e latticini magri, con obiettivo di 1,2–1,6 g di proteine/kg di peso corporeo nei contesti di dieta per dimagrire. La quota di grassi proviene da olio extravergine d’oliva, noci e semi, mentre le fibre sono garantite da legumi, cereali integrali, verdure e frutta per sazietà e salute intestinale.

Il deficit calorico è moderato: in genere 300–500 kcal al giorno sotto il fabbisogno, evitando tagli drastici. Questa scelta sostiene l’aderenza e riduce la perdita di massa muscolare. L’uso della densità energetica (molto volume, poche calorie) aiuta: zuppe, verdure crude e cotte, cereali integrali e legumi distribuiti correttamente aumentano il senso di pienezza.

Calorie orientative e porzioni settimanali

Per un adulto medio, uno schema di riferimento moderatamente ipocalorico può aggirarsi intorno a 1500–1800 kcal/die, da adattare al fabbisogno. Una giornata tipo distribuisce 25–30% a colazione, 35–40% a pranzo, 25–30% a cena, con 5–10% in spuntini. Porzioni orientative per pasto: 20–35 g di proteine vegetali (tofu 150–200 g, legumi cotti 200–250 g o uova 2), 40–60 g di cereali secchi integrali, 300–500 g di verdure, 1–2 cucchiaini di olio extravergine, 15–30 g di frutta secca.

Strumenti pratici: piatto bilanciato (½ verdure, ¼ proteine, ¼ cereali integrali), misurazioni base (tazza riso integrale cotto ≈ 150 g, cucchiaio olio ≈ 10 g), e integrazione di spezie, erbe e acidi (limone, aceto) per palatabilità con poche calorie. L’acqua rimane prioritaria; tè e caffè non zuccherati contribuiscono all’idratazione.

Piano settimanale bilanciato (menù, calorie, porzioni)

Indicazioni generali: ogni giornata ~1600 kcal (±200). Le porzioni vanno adattate. Le quantità di olio si riferiscono a olio extravergine d’oliva. Le voci “Sostituzioni” offrono alternative equivalenti.

Giorno 1 Colazione: yogurt greco magro 170 g con 40 g fiocchi d’avena, 1 frutto; 1 cucchiaino olio di semi di lino (omega-3). Pranzo: insalata di ceci 250 g cotti, quinoa 60 g crudi, verdure miste, 1 cucchiaio olio. Cena: tofu 180 g saltato con broccoli 400 g e riso integrale 50 g crudi; 1 cucchiaino olio. Sostituzioni: tofu → tempeh; yogurt → alternativa vegetale fortificata.

Giorno 2 Colazione: pane integrale 70 g, ricotta magra 120 g, frutti di bosco. Pranzo: zuppa di lenticchie 300 g cotti + farro 50 g crudi, insalata; 1 cucchiaio olio. Cena: uova 2 con spinaci 300 g, patate 250 g al vapore; 1 cucchiaino olio. Sostituzioni: uova → burger di legumi; ricotta → skyr o alternativa vegetale.

Giorno 3 Colazione: porridge con 50 g avena, latte parzialmente scremato o vegetale fortificato 250 ml, 15 g noci. Pranzo: insalata di tempeh 170 g, orzo 60 g crudi, verdure, 1 cucchiaio olio. Cena: chili di fagioli 250 g cotti con peperoni e pomodoro, mais 80 g, riso 40 g crudi. Sostituzioni: tempeh → seitan; noci → mandorle.

Giorno 4 Colazione: smoothie denso con kefir 250 ml, banana, spinaci, 20 g burro di arachidi. Pranzo: pasta integrale 70 g crudi con sugo di ceci 150 g e verdure; 1 cucchiaino olio. Cena: seitan 160 g con cavolfiore 400 g e miglio 50 g crudi; 1 cucchiaino olio. Sostituzioni: kefir → yogurt; burro di arachidi → tahina.

Giorno 5 Colazione: pane di segale 80 g, hummus 40 g, pomodoro. Pranzo: insalata di fagioli neri 250 g cotti con riso integrale 60 g crudi e verdure; 1 cucchiaio olio. Cena: tofu 160 g al forno con zucchine 400 g e patate dolci 250 g; 1 cucchiaino olio. Sostituzioni: fagioli neri → borlotti; hummus → crema di cannellini.

Giorno 6 Colazione: uova 2 strapazzate con funghi 200 g e pane integrale 60 g. Pranzo: quinoa 60 g crudi con edamame 150 g cotti, verdure croccanti; 1 cucchiaio olio. Cena: zuppa di piselli 300 g cotti, cous cous integrale 60 g crudi, insalata; 1 cucchiaino olio. Sostituzioni: uova → tofu strapazzato; edamame → ceci.

Giorno 7 Colazione: yogurt greco 170 g con 30 g muesli e 1 mela. Pranzo: piadina integrale 70–80 g con seitan 120 g, verdure grigliate e 1 cucchiaino olio. Cena: lenticchie 250 g cotti in umido con bietole 300 g e riso 50 g crudi; 1 cucchiaino olio. Sostituzioni: seitan → tempeh; yogurt → alternativa vegetale.

Proteine vegetali, fibre e micronutrienti critici

Le proteine vegetali si ottengono combinando legumi e cereali integrali, con supporto di tofu, tempeh, seitan e, se previsti, uova e latticini. Le fibre puntano a 25–35 g/die tramite legumi, cereali integrali, verdura e frutta: migliorano sazietà e controllo glicemico. Tra i micronutrienti da monitorare: vitamina B12 (integrazione o alimenti fortificati se dieta vegana), ferro non eme (con vitamina C nei pasti), calcio (latticini o bevande vegetali fortificate), iodio (sale iodato), zinco (legumi, semi), e omega-3 a catena corta da semi di lino, chia, noci.

In caso di alimentazione priva di uova e latticini, è utile scegliere alternative fortificate e pianificare l’assunzione di EPA/DHA tramite microalghe. La rotazione delle fonti proteiche, l’ammollo e la giusta cottura dei legumi migliorano digeribilità e assorbimento. Spezie come cumino, finocchio e zenzero possono aiutare la tolleranza intestinale.

Strategie per sazietà e aderenza

Per migliorare la sazietà: iniziare i pasti con verdure o zuppe, includere 20–35 g di proteine a pasto, usare cereali integrali e mantenere 15–30 g di frutta secca al giorno. La palatabilità conta: erbe, agrumi e aceto intensificano il gusto con poche calorie. La pianificazione settimanale, il meal prep di legumi e cereali, e un set di ricette “pilota” semplificano le scelte nelle giornate impegnative. Stabilire un margine calorico flessibile (±10%) supporta la costanza senza rigidità.

Per l’aderenza sociale: prevedere pasti “jolly” controllati (ad esempio una pizza integrale con verdure e insalata) integrandoli nel bilancio. L’uso di snack proteici e ricchi di fibre (yogurt magro, hummus e crudità, frutta e noci) previene cali di energia. L’attenzione alla masticazione e al ritmo dei pasti aiuta l’autoregolazione dell’appetito.

Sostituzioni e varianti: low carb, chetogenica e intermittente

Chi preferisce una dieta low carb può ridurre i cereali integrali aumentando verdure e proteine vegetali: ad esempio 30–40 g di cereali secchi a pasto e più legumi e tofu. Un esempio dieta chetogenica vegetariana è complesso e richiede esperienza: l’assunzione di carboidrati scende molto e le fonti di grassi (olio, noci, formaggi) salgono; un menù dieta chetogenica vegetariano va personalizzato con attenzione ai micronutrienti. Un esempio non sostituisce una valutazione professionale.

La dieta intermittente (finestre di digiuno, come 14/10 o 16/8) può essere compatibile con un impianto vegetariano, mantenendo comunque le proteine necessarie in ciascun pasto e un apporto adeguato di fibre. In tutti i casi, il principio guida rimane la dieta ipocalorica ben bilanciata e sostenibile: le varianti sono strumenti, non obiettivi.

Considerazioni pratiche e monitoraggio

Strumenti utili: diario alimentare, pesi e misure di cucina, e l’abitudine a valutare la composizione del piatto con il “metodo del quarto”. Segnali di efficacia sono maggiore energia, fame gestibile e progressivo miglioramento delle misure corporee. L’aggiunta programmata di attività fisica di resistenza sostiene il mantenimento della massa magra e potenzia il deficit energetico. Ascoltare il proprio corpo regolare le porzioni e variare gli alimenti consolida il risultato.

Un piano vegetariano ben costruito offre densità nutrizionale, varietà e gusto. Con porzioni chiare, proteine vegetali adeguate, fibre abbondanti e attenzione ai micronutrienti, la perdita di peso diventa un processo ordinato e ripetibile, capace di integrarsi nella vita quotidiana senza eccessi di rigidità.