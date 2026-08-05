Matrimonio da sogno a Londa: la storia di Giulia ed Edoardo nell’Home Restaurant

Un matrimonio da favola tra i boschi di Londa: Giulia ed Edoardo hanno celebrato la loro unione nel loro home restaurant, circondati da amici, chef stellari e i sapori della tradizione toscana.

In un angolo di Toscana, tra i boschi di Londa, si è celebrato un matrimonio che ha saputo unire l’amore per la cucina tradizionale e la passione per la natura. Giulia ed Edoardo, proprietari dell’home restaurant Boscherini hanno trasformato la loro casa in pietra con finestre rosse in un luogo magico per celebrare il loro grande giorno.

Il 19 luglio 2026, quello che solitamente è un piccolo ristorante con un unico tavolo per otto persone, si è trasformato in un palcoscenico per 200 ospiti, pronti a festeggiare un’unione straordinaria. La cerimonia, officiata dal sindaco Tommaso Cuoretti, ha visto Giulia in un abito di raso verde e Edoardo in scarpe da ginnastica, un dettaglio che ha reso l’evento ancora più autentico e personale.

Un banchetto itinerante tra sapori e tradizione

Il giardino dell’home restaurant Boscherini ha fatto da cornice a un banchetto itinerante, dove i sapori della tradizione toscana si sono fusi con la qualità dei prodotti a chilometro zero. Gli ospiti hanno potuto gustare specialità come il lampredotto dello storico Bambi, la pizza nel padellino de I’Regolo, e la pappa al pomodoro con gelato al basilico preparata dallo chef Marco Stabile.

Non sono mancati i ravioli di Sergio di Dicomano, un carrellino del gelato vintage servito da Tommaso del forno Mani in pasta, e una varietà di affettati e formaggi. Il tutto accompagnato dalla musica del dj Ricky Le Roy, che ha dato ritmo alla festa.

Un amore che valorizza il territorio

Oltre alla favola d’amore di Giulia ed Edoardo, c’è un’altra storia che merita di essere raccontata. Quella dell’attaccamento a un paese che, grazie al loro impegno, è stato valorizzato nella sua unicità. La scelta di aprire un piccolo ristorante ai confini di Londa, un borgo arroccato sul fiume Sieve, è diventata una realtà solida e straordinaria.

Ogni giorno, Giulia ed Edoardo scelgono di ospitare i loro clienti come una famiglia allargata, coltivano l’orto per mettere in tavola prodotti a centimetro zero e mantengono il bosco nel rispetto dei suoi abitanti. Questo impegno rappresenta il sapore autentico della vita, un’appartenenza che dà valore alle cose piccole e ricercate, quelle che esaltano il senso della condivisione.

Tra i protagonisti di questa giornata indimenticabile, non potevano mancare i tre cani di famiglia: Beppe, Piera e Vanda, che hanno aggiunto un tocco di allegria e complicità all’evento.