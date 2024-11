Cosa c’è di più gustoso della pizza romana da preparare anche a casa, per il weekend? Ma sapete che si può preparare stesa al matterello? Scoprite la ricetta per provarla a fare in casa!

Ricetta della pizza romana stesa al matterello: come si prepara?

La pizza romana ha delle precise caratteristiche da non confondere con la teglia romana. La prima è formata da un panetto che varia dai 170 ai 180 g. Solitamente l’impasto veniva fatto in giornata e, al contrario della pizza napoletana, i panetti della pizza romana venivano fatti e stesi al matterello. E venivano cotti rigorosamente nel forno a legna, che gli conferivano le tipiche bruciacchiature. La pizza romana tradizionale è rossa con la salsa verde al prezzemolo, ecco la ricetta della pizza romana stesa al matterello.

Ingredienti per 4 panetti da 180g circa

Per la biga, da preparare il giorno prima

200 g di farina W350

100 g di acqua

2 g lievito.

Impastare grossolanamente. Mettere a riposare in frigo per 24 ore a 4°.

Per l’impasto

200 g di farina W180

40 g di farina tipo 1

40 g di semola

140 g di acqua

8 g malto

8 g sale

10 g olio.

Procedimento

Impastare le farine con la biga fino a ottenere un impasto sodo, poi aggiungere il sale, la restante acqua e da ultimo l’olio. Riporre l’impasto in frigorifero coperto da pellicola trasparente a 4° per 24 ore.

Riprendere l’impasto, dividere in panetti da 170/180 g l’uno e riporre i panetti, coperti, nuovamente in frigorifero a 4° per 24 ore. Togliere dal frigorifero, far acclimatare un’ora circa, stendere ciascun panetto con il matterello e cuocere a 315° per 1 minuto e 40 circa.

Una ricetta non troppo difficile ma che darà davvero soddisfazione, da gustare che sia il weekend o anche un giorno della settimana.