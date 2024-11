Scopri come preparare un delizioso pâté di carote con salsa al gorgonzola e noci per le tue cene natalizie.

Ingredienti per il pâté di carote

Per realizzare un pâté di carote che possa soddisfare anche i palati più esigenti, avrai bisogno di:

500 g di carote

1 scalogno

200 ml di panna fresca

2 noci di burro

1 foglia di alloro

Sale e pepe q.b.

150 g di gorgonzola

Prezzemolo fresco tritato

Gherigli di noci per guarnire

Preparazione del pâté di carote

Inizia la preparazione del tuo pâté di carote pelando e tagliando a rondelle le carote e lo scalogno. In una casseruola, stufali a fuoco medio con due mestoli d’acqua, una noce di burro e la foglia di alloro. Cuoci coperto fino a quando l’acqua non si sarà quasi completamente evaporata, lasciando solo un po’ di fondo.

Una volta cotte, togli dal fuoco e aggiungi la panna. Frulla il tutto fino a ottenere una crema liscia, quindi aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto. Versa il composto in sei stampini monoporzione imburrati e cuoci a bagnomaria in forno già caldo a 200 °C per circa 25 minuti, coprendo con un foglio di carta da forno bagnato. Negli ultimi cinque minuti, scopri gli stampini per far dorare leggermente la superficie.

Preparazione della salsa al gorgonzola

Per preparare la salsa al gorgonzola, rimuovi la crosta dal gorgonzola e taglialo a pezzetti. In un pentolino, scalda la panna e spegni il fuoco appena prima che inizi a bollire. Versa la panna calda sul gorgonzola e mescola con una frusta fino a ottenere una crema densa. Aggiungi il prezzemolo tritato e aggiusta di sale.

Una volta che il pâté di carote si è raffreddato a temperatura ambiente, cospargi la superficie con la salsa al gorgonzola e guarnisci con gherigli di noci. Questo antipasto non solo è delizioso, ma anche molto scenografico, perfetto per le cene delle festività.

Varianti e suggerimenti

Se desideri rendere il tuo pâté di carote ancora più interessante, puoi provare ad aggiungere spezie come la noce moscata o il curry per un tocco esotico. Inoltre, puoi sostituire il gorgonzola con un altro formaggio cremoso, come il mascarpone, per una versione più delicata. Questo piatto è ideale anche per chi segue una dieta vegetariana e può essere accompagnato da crostini di pane o verdure fresche.