Plumcake vegano con farina di grano saraceno, ciliegie e scaglie di cioccolato

Una guida pratica per realizzare un plumcake vegano al grano saraceno con ciliegie e cioccolato: tempi, dosi per 8 persone e suggerimenti per varianti con frutta secca.

Questo articolo propone una ricetta completa per un plumcake vegano dal sapore rustico: la combinazione di farina di grano saraceno ciliegie fresche e scaglie di cioccolato fondente crea un equilibrio di gusto ideale per una merenda o per accompagnare il tè.

I tempi indicativi della preparazione sono: 15 minuti di preparazione, 45 minuti di cottura e circa 1 ora complessiva, con porzioni pensate per 8 persone. L’autrice della ricetta è Sonia Maccagnola; la pagina è stata pubblicata il 24 Giugno 2026 e aggiornata l’11 Giugno 2026.

Prima di iniziare è utile avere a portata di mano tutti gli ingredienti e gli strumenti: uno stampo da plumcake, carta forno, una ciotola capiente per mescolare e un coltello per denocciolare le ciliegie. In questa ricetta si usano ingredienti completamente vegetali come olio di semi e latte di soia, per ottenere una struttura morbida senza uova né latticini. Mantieni le ciliegie asciutte e ben pulite per evitare che l’eccesso di umidità modifichi la consistenza dell’impasto.

Ingredienti principali e loro ruolo nella ricetta

La base di questo plumcake prevede due farine, tra cui la farina di grano saraceno che conferisce un aroma rustico e una leggera nota terrosa al dolce. La combinazione con una farina più delicata (come la farina di frumento o una farina senza glutine a seconda delle esigenze) aiuta a bilanciare la consistenza. Lo zucchero di canna dolcifica senza coprire i sapori, mentre il lievito dona spumosità. L’olio di semi e il latte di soia sostituiscono i grassi e i liquidi tipici delle ricette tradizionali, assicurando un impasto elastico e morbido. Infine, le ciliegie apportano freschezza e succosità, il cioccolato fondente crea contrasti e la vaniglia arricchisce il profilo aromatico.

Procedura dettagliata: passaggi chiave per un risultato perfetto

Per prima cosa lavate le ciliegie, eliminate i piccioli e denocciolatele: se sono molto grandi tagliatele a metà o in quarti per distribuirle uniformemente nell’impasto. Tritate il cioccolato fondente in scaglie non troppo fini, così manterrà una consistenza piacevole dopo la cottura. In una ciotola setacciate le farine insieme al lievito e aggiungete lo zucchero di canna, la vaniglia e un pizzico di sale; questi elementi secchi vanno miscelati per ottenere un composto uniforme e evitare grumi.

Formazione dell’impasto e consigli pratici

Unite poi l’olio di semi e il latte di soia agli ingredienti secchi e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Incorporate delicatamente le scaglie di cioccolato e le ciliegie, tenendone da parte alcune per la decorazione finale. Versate il composto nello stampo da plumcake foderato con carta forno e livellate la superficie. Decorate con le ciliegie e le scaglie di cioccolato riservate per un effetto estetico e una crosticina golosa.

Cottura, raffreddamento e varianti

Cuocete il plumcake in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 45 minuti o fino a quando la superficie risulterà dorata e uno stecchino infilato al centro uscirà pulito. Una volta tolto dal forno lasciate il plumcake intiepidire nello stampo per qualche minuto, quindi trasferitelo su una gratella per dolci per raffreddare completamente; questo passaggio evita che l’umidità residua ammorbidisca troppo la base. Affettate solo quando è freddo per ottenere fette nette e compatte.

Per personalizzare la ricetta, al posto del cioccolato potete usare granella di mandorle o di nocciole, che aggiungerà croccantezza e una nota tostata. Se preferite una versione meno dolce, riducete leggermente la quantità di zucchero di canna; per chi è intollerante al glutine si può scegliere una miscela di farine certificate senza glutine mantenendo la proporzione dei liquidi per non compromettere la consistenza.

Questo plumcake è ideale per essere servito a temperatura ambiente con una tazza di tè o un caffè; si conserva bene per 2-3 giorni ben coperto a temperatura ambiente, o più a lungo se conservato in frigorifero. Preparandolo seguendo i passaggi indicati otterrete un dolce rustico, umido al centro e con piacevoli note croccanti dovute alle scaglie di cioccolato e, se scelte, alla frutta secca in granella.