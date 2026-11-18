Dal Lazio alla Sicilia, il carciofo cambia forma e tecnica da una regione all'altra, restando uno dei protagonisti della cucina stagionale italiana.

Il carciofo dà il meglio di sé tra fine inverno e inizio primavera, con la stagione principale che va da febbraio ad aprile e qualche varietà che si raccoglie fino a maggio. Botanicamente è un fiore, ma in cucina lo si tratta come un ortaggio. Può fare da contorno, antipasto, primo o piatto principale, e viene fritto, stufato, grigliato, sott’olio o consumato crudo.

Le varietà italiane di carciofo

Il patrimonio italiano di carciofi è molto ricco. Dalla laguna veneziana arriva il Violetto di Sant’Erasmo, viola scuro e spinoso, adatto alla frittura in pastella. In Liguria si coltiva il Carciofo di Perinaldo, violetto e legato alla tradizione che lo vuole introdotto da Napoleone nel 1796, ottimo nelle frittate. Nel Lazio spicca il Romanesco, detto anche Mammola, privo di spine e primo carciofo italiano ad ottenere il marchio IGP. In Campania si trovano il Bianco di Pertosa, dal gusto dolce e perfetto crudo, e il Carciofo di Paestum, compatto e delicato. La Sicilia, primo produttore nazionale, conta numerosi violetti e lo Spinoso di Menfi, mentre in Sardegna si coltiva lo Spinoso IGP.

Ricette tradizionali da Roma alla Puglia

A Roma il carciofo diventa alla giudia o alla romana. La versione giudaica nasce nel Ghetto Ebraico a partire dal Cinquecento, quando le restrizioni imposte alla comunità spingevano a fare la spesa a fine giornata e a usare ingredienti economici. Il carciofo romanesco viene pulito, immerso in acqua e limone, fritto intero, aperto a fiore e fritto di nuovo fino a diventare croccante fuori e morbido dentro. La versione alla romana, invece, viene farcita con prezzemolo, aglio e mentuccia e stufata lentamente con olio e poca acqua.

In Liguria, per Pasqua, si prepara la torta Pasqualina, salata e nata nel XVI secolo, con carciofi di Albenga, ricotta, uova e Parmigiano. In Puglia i carciofi ripieni, riconosciuti come PAT, vengono cotti e farciti con uova, pangrattato e formaggio. Il sott’olio, tradizione del Sud, conserva i carciofi per tutto l’anno. Al nord, invece, la raccolta primaverile delle castraure, i piccoli germogli del Violetto di Sant’Erasmo, si mangia cruda con olio, sale e pepe.