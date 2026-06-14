Referendum svizzero: il no prevale sulla proposta di limite a 10 milioni

Gli elettori hanno detto no all'iniziativa che chiedeva di fissare la popolazione a 10 milioni; il rifiuto è stato netto in Svizzera francese e nei centri urbani, mentre alcune regioni tedesche e il Ticino hanno sostenuto il sì

Il referendum svizzero sull’iniziativa conosciuta come «No a una Svizzera da 10 milioni!» è stato respinto dagli elettori: una proiezione dell’istituto gfs.bern per la Ssr indica che il testo è stato bocciato dal 55% dei votanti. Si tratta di un risultato che conferma la distinzione tra ampie aree urbane e la Svizzera francese, dove il no ha prevalso nettamente, e alcuni cantoni della Svizzera tedesca e il Ticino dove i sostenitori del sì hanno ottenuto maggioranze locali.

Il voto non modifica immediatamente la Costituzione, ma mette in chiaro il grado di consenso attorno a politiche di immigrazione e demografia.

Risultato del voto e distribuzione territoriale

La proiezione che attribuisce il 55% al no ha messo in luce un pattern geografico definito: la Svizzera francese e i grandi centri urbani hanno espresso un rifiuto deciso dell’iniziativa, mentre diverse aree della Svizzera tedesca e il Ticino sono risultate più favorevoli al testo. Gli analisti elettorali sottolineano che i centri urbani tendono a scostarsi dalle campagne su temi di mobilità e mercato del lavoro, influenzando in modo determinante l’esito complessivo. Il risultato riflette quindi non solo una scelta politica, ma anche differenti priorità locali sul tema dell’immigrazione e dell’offerta di servizi.

Voti urbani contro territori rurali

La vittoria del no nelle città è stata considerata decisiva: in molte municipalità con alta concentrazione di servizi, trasporti e imprese il messaggio dominante è stato che limitare l’immigrazione potrebbe penalizzare l’economia e la rete dei servizi. Invece, nei cantoni più periferici o con pressioni abitative diverse, il sostegno al sì si è basato su preoccupazioni legate a costi della vita, accesso alla casa e affollamento dei trasporti. Questo scarto territoriale è apparso chiaramente nelle urne e ha contribuito al margine finale del voto.

Contenuto dell’iniziativa e possibili ricadute

L’iniziativa, promossa dal partito di destra Unione democratica di centro (Udc) proponeva di fissare un limite massimo di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050 e di prevedere misure correttive non appena la popolazione raggiungesse i 9,5 milioni. Come misura costituzionale, il testo avrebbe imposto al Consiglio federale e al Parlamento l’adozione di provvedimenti restrittivi in materia di asilo e ricongiungimento familiare quando fosse stata superata la soglia stabilita. Alla fine del 2026 la popolazione della Confederazione contava poco più di 9,1 milioni di abitanti, valore che colloca la proposta nell’ambito di una gestione demografica a medio termine.

Rischi sulle relazioni con l’Unione Europea

Tra le implicazioni più discusse c’era la possibilità che, superata la soglia di 9,5 milioni, la Svizzera potesse sentirsi obbligata a rinegoziare o addirittura denunciare l’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione Europea. Questo avrebbe avuto ripercussioni sui rapporti economici e sulla cooperazione in materia di sicurezza e mobilità. Gli oppositori dell’iniziativa avevano avvertito che la messa in pratica del testo avrebbe potuto comportare la sospensione di partecipazioni a strumenti condivisi con l’UE, con effetti diretti sul mercato del lavoro e sui servizi transfrontalieri.

Le principali obiezioni al progetto riguardavano gli effetti sull’economia e sui servizi essenziali: il mondo imprenditoriale ha temuto un aggravarsi della carenza di manodopera, mentre il settore sanitario ha sottolineato che una quota significativa dei professionisti, inclusi i medici, è di nazionalità straniera. Gli scettici hanno definito la proposta potenzialmente destabilizzante per i legami con l’Europa e per la capacità della Svizzera di attrarre competenze necessarie al funzionamento di ospedali e aziende.

Il risultato riflette una società divisa sulle priorità tra controllo dell’immigrazione e protezione del tessuto economico e sociale, con una chiara distinzione tra aree urbane e rurali. Rimane aperto il dibattito politico su come affrontare pressioni abitative, domanda di lavoro qualificato e i rapporti con l’Unione Europea senza ricorrere a cambiamenti costituzionali radicali.