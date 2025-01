La cucina come forma di resistenza

Renad Attallah, una giovane bambina palestinese di soli dieci anni, ha trovato un modo unico per esprimere la sua resilienza e la sua creatività in un contesto di guerra e difficoltà. Attraverso i suoi video di cucina, Renad non solo condivide ricette tradizionali, ma racconta anche la vita quotidiana nella Striscia di Gaza, dove i bombardamenti e la mancanza di risorse sono diventati parte della sua realtà. I suoi piatti, preparati con ingredienti provenienti dai pacchi di aiuti alimentari, sono un simbolo di speranza e di continuità in un momento di crisi.

Un messaggio di speranza

Ogni video di Renad inizia con un sorriso e una frase che sottolinea il suo legame con la sua terra: “Zuppa di lenticchie, the Gazan way!”. Questo semplice saluto è carico di significato, poiché rappresenta non solo la cultura culinaria palestinese, ma anche la capacità di trovare gioia e bellezza anche nei momenti più bui. La sorella maggiore di Renad, Nourhan, ha creato il suo account Instagram per aiutarla a distrarsi e a mantenere la sua salute mentale. “Cerco di mantenere la sua salute mentale creando contenuti e postando su Instagram, così non si preoccupa guardando le notizie”, ha dichiarato Nourhan, evidenziando l’importanza del supporto familiare in tempi di crisi.

Un’influenza globale

Con oltre un milione di follower su Instagram e TikTok, Renad ha attirato l’attenzione del mondo intero. La sua storia è diventata un simbolo di speranza per molti, dimostrando che la vita deve continuare nonostante le avversità. Oggi, Renad è anche Youth Ambassador per la ONG canadese Human Concern International, dove promuove la consapevolezza sui diritti dei bambini e sulla situazione in Gaza. In un’intervista, ha espresso la sua speranza per un futuro migliore: “Ho davvero la speranza che il 2025 sarà ricordato come l’anno del cessate il fuoco”. Le sue parole risuonano come un appello alla pace e alla ricostruzione, non solo per Gaza, ma per tutti i luoghi colpiti dalla guerra.