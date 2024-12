Le cipolle ripiene sono un piatto tipico della tradizione ligure, una pietanza “povera” che punta a non sprecare mai nulla. Volete provarle a fare in casa? Ecco svelata la ricetta tradizionale.

Ricetta delle cipolle ripiene, piatto della Liguria

Le cipolle ripiene sono una pietanza rustica e genuina, ideale da servire come antipasto, contorno o secondo piatto, tipico della Liguria. Il morbido ripieno a base di patate lesse, mortadella e formaggio grattugiato è aromatizzato con la maggiorana, che caratterizza altre famose ricette tipiche della Liguria. Ecco la ricetta tradizionale delle cipolle ripiene.

Ingredienti per 4 persone

400 g patate medie

70 g mortadella senza pistacchio

4 cipolle bianche medie

2 uova

parmigiano reggiano grattugiato

pangrattato

maggiorana

timo

olio extravergine di oliva

sale

pepe.

Procedimento

Sbucciate le cipolle e cuocetele in acqua bollente per 15-20 minuti fino a farle rimanere sode. Scolatele, tagliatele a metà per il lungo e privatele della parte interna, in modo da ottenere delle “ciotoline”.

Sbucciate le patate, tagliatele a cubetti e cuocetele in acqua bollente salata; scolatele e schiacciatele, ancora calde, con lo schiacciapatate o il passaverdure, con fori piccoli.

Tritate la mortadella, qualche rametto di maggiorana e la parte interna delle cipolle; unite 4-5 cucchiai di parmigiano reggiano, le patate, le uova e le foglioline di 3-4 rametti di timo. Mescolate bene il composto e regolate di sale e di pepe.

Riempite le “ciotoline” di cipolla con il ripieno, mettetele su una teglia leggermente unta di olio e cospargetele con abbondante olio e pangrattato. Cuocete le cipolle ripiene in forno preriscaldato, a 180 °C, per circa 30 minuti, finché la superficie non risulterà dorata. Sfornate le cipolle ripiene e servitele subito oppure lasciatele raffreddare e mangiatele il giorno dopo.

Le cipolle ripiene alla ligure si possono conservare in frigorifero per 2 giorni, in un contenitore ermetico. Un consiglio? Potete arricchire il ripieno delle cipolle anche con delle verdure, come per esempio zucchine o fagiolini, se volete una variante anche più salutare.