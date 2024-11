Un’innovazione culinaria dal Regno Unito

Le cipolle Sunions rappresentano una vera e propria innovazione nel mondo della cucina. Queste cipolle, arrivate dal Regno Unito, sono state sviluppate per eliminare il fastidioso problema delle lacrime durante la preparazione dei piatti. Grazie a oltre 35 anni di ricerca e incroci naturali, le Sunions sono state create per contenere livelli significativamente ridotti di composti irritanti, rendendo l’esperienza di cucinare più piacevole per tutti, dai principianti ai cuochi esperti.

Un prodotto naturale e dolce

Le Sunions non solo evitano le lacrime, ma offrono anche un sapore dolce e delicato, molto diverso dalle cipolle tradizionali. Questo le rende perfette per essere consumate crude in insalate o come condimento per piatti vari. Durante la cottura, mantengono la loro dolcezza senza sviluppare l’amarezza tipica di altre varietà di cipolla. Questo è il risultato di un attento processo di selezione delle piante, che ha portato a cipolle con composti volatili meno intensi.

Disponibilità e distribuzione

Attualmente, le cipolle Sunions sono disponibili principalmente nei supermercati Waitrose nel Regno Unito, ma la loro distribuzione è in crescita. Negli Stati Uniti, sono reperibili presso rivenditori come Aldi e Whole Foods. Con l’aumento della domanda, è probabile che queste cipolle arrivino presto anche in altri paesi europei, inclusa la Spagna, dove sono già iniziate le coltivazioni. La crescente disponibilità delle Sunions offre ai consumatori l’opportunità di sperimentare un prodotto innovativo e versatile in cucina.