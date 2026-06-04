Ricetta degli involtini di zucchine al forno con prosciutto e formaggio

Scopri la ricetta degli involtini di zucchine al forno, un piatto estivo che può essere servito sia caldo che freddo. Facili da preparare e perfetti per tutta la famiglia.

Gli involtini di zucchine al forno sono un piatto versatile che può essere servito sia come secondo piatto che come contorno. Riempiti con prosciutto cotto e formaggio, questi rotolini sono perfetti per le cene estive in compagnia o per un pranzo leggero.

Scopriamo insieme come prepararli.

Perché scegliere le zucchine

Le zucchine sono un ortaggio estivo molto versatile e economico. La loro raccolta va da maggio a ottobre, con il picco di produzione nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Questo le rende perfette per l’estate. Nel mio blog troverai tante idee per utilizzare le zucchine in antipasti, primi piatti, secondi e contorni.

Ingredienti e preparazione

Per preparare gli involtini di zucchine al forno con prosciutto e formaggio, avrai bisogno di:

4 zucchine di media grandezza 150 g di formaggio a fette sottili 40 g di formaggio grattugiato Olio extravergine d’oliva q.b. Acqua con un pizzico di sale per bollire le zucchine

Passaggi della ricetta

Inizia tagliando le zucchine a fette sottili e lessale in acqua salata. Una volta scolate, avvolgile con una fetta di prosciutto cotto e una fetta di formaggio. Passale nel pangrattato misto al formaggio grattugiato e disponile su una teglia da forno. Inforna a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando non saranno dorate e filanti.

Conservazione e consigli

Gli involtini di zucchine al forno possono essere conservati in frigorifero per un paio di giorni in un contenitore ermetico. Per una conservazione più lunga, puoi congelarli per circa un mese. Ricorda di scongelarli in frigorifero la sera prima di consumarli e riscaldarli in forno per qualche minuto.

Variazioni e suggerimenti

Per ottenere involtini ancora più filanti, scegli un formaggio a pasta molle come il Galbanino o l’Emmentaler. Evita la mozzarella, che tende a perdere acqua durante la cottura. Puoi anche sperimentare con altri ripieni, come la mortadella o il prosciutto alle erbe.

Se vuoi rendere il piatto più leggero, puoi evitare di aggiungere il formaggio grattugiato al pangrattato. Ricorda che il Pecorino Romano è più sapido del Grana Padano, quindi regola di conseguenza la quantità di sale.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulla ricetta, non esitare a contattarmi via email a [email protected] o attraverso i miei profili social. Sarò felice di aiutarti!