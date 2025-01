Scopri come preparare un delizioso banana bread con un tocco di frutta fresca.

Un dolce che riduce gli sprechi

Le banane mature sono spesso trascurate, ma possono diventare la base per un dolce delizioso e antispreco. Il banana bread è una preparazione semplice che permette di utilizzare frutta che altrimenti verrebbe buttata. In questa ricetta, la chef Marisa Maffeo ci guida nella preparazione di un banana bread arricchito con susine, per un risultato finale che sorprende per gusto e consistenza.

Ingredienti freschi e genuini

Per realizzare questo dolce, avrete bisogno di ingredienti facilmente reperibili. Ecco cosa vi serve:

2 banane mature

2/3 susine

2 uova

120 gr di zucchero

125 ml di olio di semi

180 gr di farina di riso

40 gr di amido di mais

10 gr di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Uvetta e cannella a piacere

Questi ingredienti non solo rendono il banana bread soffice e profumato, ma aggiungono anche un tocco di freschezza grazie alle susine.

Procedimento passo dopo passo

Iniziate la preparazione versando lo zucchero e le uova in una ciotola. Frullate il composto fino a quando non raddoppia di volume, creando una base leggera e ariosa. Aggiungete l’olio di semi e, gradualmente, incorporate la farina di riso. Non dimenticate di setacciare l’amido di mais prima di aggiungerlo all’impasto.

Successivamente, sbucciate le banane mature e schiacciatele con una forchetta. Unitele al composto insieme all’uvetta e alla cannella, amalgamando bene il tutto. Versate l’impasto in uno stampo per plumcake e decorate la superficie con fette di susine. Per un tocco finale, spolverate con zucchero integrale.

Infornate a 180 gradi per 40-50 minuti, fino a quando il dolce non risulta dorato e cotto all’interno. Questo banana bread è delizioso sia caldo che freddo, perfetto per una colazione sana o un dessert.