In pasticceria, tra gli impasti base, vi è la pasta frolla utilizzata per la preparazione di deliziose crostate, ma non solo. La pasta frolla è semplice da preparare, ma è proprio la semplicità che a volte può giocare brutti scherzi. Con il Bimby diventa tutto più semplice, scopriamo come prepararla.

Pasta frolla Bimby

Si tratta di una ricetta molto antica, pare, infatti che una pasta molto simile fosse già conosciuta e preparata intorno all’anno Mille, dopo l’introduzione della canna da zucchero proveniente dal Medio Oriente.

Tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, la ricetta venne perfezionata e utilizzata per le più svariate ricette. Per ottenere un’ottima pasta frolla è fondamentale utilizzare anche degli ottimi ingredienti, quindi burro, zucchero ed uova devono essere di ottima qualità.

Perché si chiama proprio pasta frolla? Il nome è dato proprio dalla friabilità della pasta che si può, tuttavia modificare. La pasta frolla può essere realizzata in diversi modi, la più conosciuta è sicuramente quella che prevede l’utilizzo del burro, ma in alternativa è possibile usare anche l’olio.

Ingredienti pasta frolla con burro

200 grammi di farina 00;

80 grammi di zucchero semolato;

2 tuorli;

100 grammi di burro freddo;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Per avere una pasta frolla più liscia è necessario ridurre lo zucchero in una polvere sottile, quindi per prima cosa bisogna versare lo zucchero semolato all’interno del boccale del Bimby e selezionare la velocità 10 per 10 secondi. Finita quest’operazione togliere il burro dal frigo e tagliarlo a cubetti. Il burro deve essere freddo, in questo modo la pasta non si spaccherà quando dovrà essere lavorato. Versare nel boccale anche la farina setacciata, i tuorli d’uovo e il pizzico di sale. Impostare la velocità a 4,5 e far girare per circa 25/30 secondi. Il composto ottenuto dovrà avere un aspetto bricioloso. Versare il tutto su una spianatoia e lavorare per qualche minuto fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Attenzione a non lavorarlo troppo, altrimenti la pasta si spaccherà. Avvolgere il panetto all’interno di una pellicola e lasciarlo riposare in frigo per almeno un’ora. Una volta trascorso il tempo, la pasta potrà essere stesa con l’aiuto di un matterello, dello spessore indicato dalla ricetta. Per agevolare quest’operazione è possibile stendere la pasta al di sopra di una spianatoia infarinata, oppure su un tappetino di silpat o se non si possiede nessuna delle due cose, semplicemente tra due fogli di carta da forno.

Pasta frolla Bimby, all’olio

Ingredienti

140 grammi di zucchero semolato;

120 grammi di olio di semi;

2 uova medie;

1/2 buccia grattugiata di limone non trattato;

340 grammi di farina 00;

1 cucchiaino raso di lievito per dolci.

Preparazione

Versare nel boccale i 140 grammi di zucchero semolato e impostare il Bimby a velocità 10 per 10 secondi. In questo modo lo zucchero diventerà sottile e la pasta risulterà più liscia ed omogenea. Per renderla ancora più liscia e facile da lavorare è necessario anche setacciare la farina che deve essere rigorosamente di tipo 00, poiché le farine più dure sono adatte solo alla preparazione di impasti che necessitano di lievitare. Versare, quindi, all’interno del boccale 120 grammi di olio di semi, 2 uova medie intere, la scorza grattugiata di mezzo limone e impostare la velocità Spiga per 1 minuto. Trasferire il composto ottenuto sul piano di lavoro leggermente infarinato e lavorare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Se il panetto dovesse risultare troppo morbido, non bisogna aggiungere farina altrimenti si potrebbe rovinare la pasta. In questo caso è necessario versare l’impasto a pezzi nella teglia e lavorarla leggermente con le mani. Una volta ottenuto il panetto, questo va avvolto all’interno della pellicola per alimenti e lasciato riposare in frigo per circa 10 minuti. A differenza della frolla con il burro, questa nel frigo non indurisce, ma serve solo per assestarla. Trascorso il tempo, la frolla all’olio è pronta per essere stesa.

